Tirsdag var på stort set alle måder en elendig dag for lederen af republikanerne i det ene kammer i USAs Kongres.

Først faldt et forsøg på at igangsætte en rigsretssag mod en minister i Joe Bidens regering på en yderst spektakulær måde. Og bagefter led Mike Johnson et forsmædeligt nederlag i forbindelse med en afstemning om støtte til Israel.

Av!

Tirsdag er formentlig en dag, formanden i Repræsentanternes Hus, republikanske Mike Johnson, helst vil glemme før end senere.

For hvad der kunne have været et døgn med en række store succeser udviklede sig til et sandt mareridt.

Den første del udspillede sig, da der tirsdag var afstemning i 'huset' om, hvor vidt der skulle indledes en impeachment – en form for rigsretssag – mod Alejandro Mayorkas, der er Joe Bidens minister for Homeland Security – et ministerium, der har til ansvar at beskytte USAs territorium.

En lang række toprepublikanere med blandt andet den relativt nyvalgte speaker Mike Johnson i spidsen har længe været rasende over den måde, Biden-regeringen har håndteret situationen på grænsen til Mexico, hvor hundredtusindvis af migranter de seneste år er ankommet til USA.

Derfor har ønsket længe været at indlede en rigsretssag mod den ansvarlige minister. Altså Alejandro Mayorkas.

Det så ud til at kunne blive virkelighed tirsdag aften. Længe lignede det, at republikanerne i huset kunne få et knebent flertal igennem.

Men så skete der noget, der lyder som om, det er taget ud af en tv-serie.

For demokraterne manglede i de døende sekunder af afstemningen i Repræsentanternes Hus blot én stemme for at lande et uafgjort resultat i afstemningen, hvilket ville være lig med, at forslaget om en rigsret mod Mayorkas ville falde.

Tre republikanske kongresmedlemmer havde allerede stemt imod forslaget sammen med demokraterne. Og derfor var det én stemme, som afgjorde det hele.

Den kom fra demokraten Al Green fra Texas.

Det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus fra Texas Al Green. Foto: Tom Williams/AP/Ritzau Scanpix

Han var få dage forinden blevet opereret i maven. Men pludselig dukkede han op i salen – iført hospitalstøj og siddende i en kørestol – og afgav den stemme, der skulle vise sig at blive afgørende.

Efterfølgende vendte Al Green, der nu er blevet døbt en amerikansk helt af liberale på sociale medier, tilbage til hospitalet for at komme sig efter operationen.

Og det var herfra, han kort har udtalt sig om det, der viste sig at være både et dramatisk og afgørende øjeblik.

»Jeg havde besluttet mig for at stemme lang tid før. Jeg havde ingen idé om, hvor tæt det ville blive,« siger Al Green ifølge New York Times, der har beskrevet øjeblikket.

»Jeg tog ikke hen for at stemme fordi, jeg regnede med, at det ville blive afgørende. Jeg kom fordi, det var vigtigt for mig personligt,« forklarer Al Green videre.

Netop Al Green bliver beskrevet som en person med godt kendskab til funktionerne angående rigsretssager. Tre gange under Donald Trumps tid i Det Hvide Hus forsøgte han ifølge New York Times at få præsidenten stillet for en rigsret. Forgæves alle gange.

Selvom det drama alene havde været dårlige nyheder for den republikanske top, så blev dagen ikke bedre.

Senere i samme session i Repræsentanternes Hus skulle der stemmes om en hjælpepakke til Israel.

Minister for Homeland Security, Alejandro Mayorkas. Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Ritzau Scanpix

Længe har demokraterne ønsket at koble yderligere hjælp til netop Israel sammen med en stor hjælpepakke til Ukraine og en række politiske indgreb angående situationen ved den sydlige grænse.

Blot dagen inden så en sådan pakke ud til at kollapse på spektakulær vis, efter republikanere og demokrater i Senatet var kommet frem til en aftale i fællesskab. Men stor modstand fra Donald Trump betød, at en række toprepublikanere valgte at trække støtten til pakken på over 100 milliarder dollar.

Så da et forslag om støtte udelukkende til Israel skulle stemmes igennem tirsdag, blev det mødt af så stor modstand, at formand Mike Johnson ikke kunne samle de to tredjedele af stemmer, der skulle til for at få støttepakken igennem.

Mike Johnsons dag gik fra skidt til værre.

Og mens Mike Johnsons modstandere fejrede hans nederlag, undrede hans republikanske kollegaer i huset sig højlydt.

»Det er skamfuldt. Helt ærligt, hvad i alverden tænkte de på? Vi skulle have klaret det her,« lød det ifølge Axios fra det brepublikanske kongresmedlem Troy Nehls.