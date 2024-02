I de her døgn udspiller der sig en situation i USA, der er svær at beskrive som meget andet end yderst bizar.

En række toprepublikanere har i månedsvis råbt på handling ved den sydlige grænse til Mexico. Mandag fik de en plan, de selv var med til at forhandle, og nu har de allerede opgivet den. Trump har en tydelig finger med i spillet. Folk tror ikke deres egne øjne.

»Jeg er målløs. Jeg har aldrig set noget lignende. De krævede specifik lovgivning, de fik det, og så dræbte de det.«

Ordene kommer fra den demokratiske senator Brian Schatz fra Hawaii efter det tirsdag kom frem, at den aftale, som demokrater og republikanere i fællesskab var kommet frem til i det ellers delte Senat i USA, var kollapset.

Det var mandag, at den opsigtsvækkende aftale landede.

Lovgivning og penge til at forstærke indsatsen ved USAs grænse mod Mexico i syd, hvor hundredtusindvis af migranter de seneste år er ankommet årligt.

I samme ombæring betød aftalen, at der ville blive sendt 60 milliarder dollar i støtte til Ukraine og 14 milliarder dollar til Israel – svarende til henholdsvis 417 milliarder og 96 milliarder kroner.

Men ikke længe efter aftalen var forhandlet på plads – med den republikanske senator fra Oklahoma James Lankford som chefforhandler og den republikanske leder i Senatet Mitch McConnell som ivrig støtte – led den et kæmpe nederlag.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har måttet opgive støtten til en aftale om grænsen og støtte til Ukraine. Aftalen var han ellers stor fortaler for. Foto: J. Scott Applewhite/AP/Ritzau Scanpix

Det var allerede tidligt i forløbet blevet gjort klart fra de mest Trump-venlige republikanere i Kongressens andet kammer Repræsentanternes Hus – hvilket inkluderer speaker Mike Johnson – at de anså aftalen for at være dødfødt.

Det var efter, Donald Trump selv havde talt dunder mod aftalen, som han beskrev på følgende måde:

»Intet mindre end en sofistikeret fælde for republikanere til at overtage skylden for, hvad radikale venstreorienterede demokrater har gjort ved vores grænse, lige før det vigtigste valg NOGENSINDE.«

Og efter et internt møde blandt en række republikanske senatorer måtte Mitch McConnell sande, at opbakningen svandt, og at der som minimum var brug for mere tid.

Et sandt kollaps.

Chefforhandleren hos demokraterne på forslaget i Senatet, Chris Murphy, kaldte slet og ret situationen for 'pinligt'.

På de dele af sociale medier, hvor man støder på trofaste støtter af Ukraines kamp mod Rusland, har modtagelsen af den kollapsede aftale været mindre pæn og direkte chokeret.

De mere end 400 milliarder i støtte til det østeuropæiske land havde være en enorm hjælp i kampen mod Rusland, som i stigende grad har teten på frontlinjen.

En immigrant på vej over den del af muren mod Mexico, som faktisk er blevet færdigbygget. Foto: Guillermo Arias/AFP/Ritzau Scanpix

Men aftalens kollaps har mindre med støtte til Ukraine at gøre, end den har med vigtigheden om kampen om grænsen.

Det fortæller Anders Agner, chefredaktør på Kongressen.com.

»Trump vil gerne have immigration som hovedtema i valgkampen – at det hele sejler og er kaos ved grænsen under Biden. Trump vandt blandt andet valget i 2016 på at være hardliner i forhold til netop immigration – bygge en mur mod Mexico og store mængder deportationer,« siger Anders Agner.

Netop derfor er det afgørende for Donald Trump, at Joe Biden ikke kan stå med en sejr i form af en omfattende aftale om grænsen – lavet med republikanere – i et år med et præsidentvalg.

»Da Trump meldte sin hårde linje på immigrationsområdet ud i 2015, gik han ind på førstepladsen hos republikanerne. Og han tabte den aldrig,« forklarer Anders Agner.

I både Senatet og Repræsentanternes Hus har republikanerne længe svaret demokraternes ønske om yderligere massiv støtte til Ukraine med, at det ikke kunne komme på tale uden grænsen mod syd blev sikret først.

Så af den grund blev de to ting forsøgt forhandlet i en samlet pakke.

Og derfor var der fra flere steder håb om, at den netop indgåede aftale i Senatet – som favnede begge dele – faktisk havde mulighed for at blive stemt igennem.

Præsident Joe Biden havde håbet på at få en aftale om både grænsen og støtte til Ukraine i hus. Men den ser ud til at være kollapset, efter Donald Trump ydede stærk modstand mod den. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix

Men så snart Donald Trump modsatte sig, var den død i Repræsentanternes Hus, forklarer Anders Agner.

»Så længe Trumps modstand mod aftalen er så stor, som den er, kan den ikke flyve. Trump har været meget explicit i sin kritik. Og hans greb om Repræsentanternes Hus er meget stærkere end om Senatet,« siger Anders Agner med henvisning til blandt andet formand for 'huset', Mike Johnson, der er en del af Trump-fløjen hos republikanerne.

Det er også netop den del af partiet, som gennem snart lang tid har været mod amerikansk støtte til Ukraine.

Og et håb om yderligere støtte til Ukraine sammen med en fælles løsning ved grænsen ser dermed mere end dystert ud.

»Der er gået valgkamp i forhandlingerne. Der bliver set på, om man styrker sig selv eller modstanderen. Og hvis Trump får det, som han vil i det republikanske parti – og det plejer han at gøre – så bliver der ingen aftale om grænsen,« siger Anders Agner.