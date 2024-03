Det har de seneste dage været en våd fornøjelse at befinde sig i enten Portugal eller Spanien.

Den Iberiske Halvø har nemlig været ramt af et voldsomt uvejr med heftig blæst og masser af regnvejr.

Det har i Spanien kostet fire menneskeliv.

Sådan skriver flere udenlandske medier - herunder AA.

Stormen, der har ramt Den Iberiske Halvø, er blevet navngivet Nelson, og hærger fortsat landene fredag og lørdag.

Chuva em Lisboa hoje | Portugal hit by flash floods after heavy rain storm https://t.co/qOJGqBs6yL #GlobalWarming #ClimateChange #ClimateEmergency #ClimateCrisis #ClimateActionNow #GlobalBoiling #SevereWeather #Flood #Submergence #RuaDasPretas #SantaMariaMaior #Lisbon #Portugal pic.twitter.com/x2gAYm0SuE — firehorse23 (@firehorse249791) March 28, 2024

Den har foruden den Iberiske Halvø også ramt lande som Frankrig og England.

I den spanske Tarragona-region er en 32-årig mand død efter at have sprunget i havet for at redde en 16-årig dreng, der var blevet fanget i de store bølger.

Begge druknede.

I regionen Asturien er et britisk par også druknet.

Her lyder det, at parret 'faldt i vandet' og druknede i bølgerne, der var op mod otte meter høje.