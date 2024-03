Bøtter. Krus. Knive. Grøntsagsskrællere. Og så videre.

I rigtig mange danske hjem vil du kunne finde et stykke plaktikprodukt i køkkenet med navnet 'Tupperware' på.

Men den amerikanske gigant har det hårdt.

Så hårdt at dens videre eksistens er truet.

Således skriver New York Post, at Tupperware muligvis ikke overlever endnu et år.

Årsagen skyldes likviditetesproblemer, der er opstået i takt med, at konkurrencen på markedet for plastikprodukter er taget til år efter år.

Salget hos Tupperware steg ellers markant under coronaepidimien, da forbrugerne lavede mere mad i deres eget køkken og derfor havde et større behov for opbevaring.

Det seneste år er det faldet igen.

Plastikgiganten kaster dog ikke håndklædet i ringen, og ifølge New York Post har man sat flere strategiske og økonomiske tiltag i gang for at overleve og få genskabt succesen.