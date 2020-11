Smøger, narkotika og mennesker bliver alle smuglet over grænserne af kriminelle bander. Men også dyr er smuglervarer.

For eksempel har politiet i Indonesien netop fundet dusinvis af papegøjer, proppet ind i plastikflasker, på et skib, der lå for anker i Indonesiens Papua-region, oplyser myndighederne fredag.

Politiet i byen Fakfak siger, at skibets besætning hørte støj, der kom fra en stor kasse. Da de åbnede den torsdag morgen, fandt de 64 levende papegøjer af arten frue lori og 10 døde fugle. Det skriver Channel News Asia.

Frue lori er hjemmehørende på New Guinea og de nærliggende mindre øer.

Frue Lorierne ses her efter de er lukket ud af plastikflaskerne. Foto: HANDOUT / AFP

»Skibets besætning fortalte os, at de havde mistanke om, at der var dyr inde i kassen, da de hørte nogle mærkelige lyde,« sagde den lokale politimand Dodik Junaidi.

Der blev ikke foretaget nogen anholdelser, men fuglene blev taget med af politiet. Det vides heller ikke, hvor de skulle smugles hen, tilføjer betjenten.

Indonesiens jungle er hjemsted for mere end 130 truede fugle, hævder Traffic, der overvåger handel med vilde dyr. Det er flere end noget andet sted bortset fra Brasilien.

Det betyder også, at der er livlig trafik med disse truede fugle. De bliver solgt på store fuglemarkeder i Indonesiens storbyer eller smuglet til udlandet.

I 2017 fandt de indonesiske myndigheder 125 eksotiske fugle, skjult i afløbsrør, under en razzia mod smugleriet.