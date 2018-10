En 13-årig amerikansk dreng, som i lørdags blev hårdt såret, da han dykkede efter hummere ud for stranden i Californien, overlevede ved et rent mirakel.

Det siger hans mor, Ellie Hayes, efter at det står klart, at han er i bedring på et børnehospital - han vil endda tilbage i vandet igen.

Det var på 2,7 meters dybde nær San Diego i Californien, at Keane Webre-Hayes mødte hajen og blev angrebet. Det skriver Sky News.

Han var klokken 7 om morgenen, ligesom mange andre på hummersæsonens første dag, på jagt efter de lækre krebsdyr.

Livreddere holder udkig på stranden ved Beacons Beach, efter en ung dreng blev skambidt af en haj. Foto: Reuters / MIKE BLAKE Vis mere Livreddere holder udkig på stranden ved Beacons Beach, efter en ung dreng blev skambidt af en haj. Foto: Reuters / MIKE BLAKE

Hajen bed dybt i drengens ryg, skulder, overkrop og ansigt. Men den fik ikke ram på nogle vitale organer.

Drengen blev hevet op på en kajak af tre mennesker, der også var på hummerjagt.

En af dem, Chad Hammel, beskrev hans tilstand til tv-stationen CBS, som 'en pøl af blod' og 'hele bagsiden af drengen var åben'.

Redningsfolkene lagde pres på hans sår, og drengen blev fløjet på hospitalet.

Der er sat et skilt op, med en advarsel på engelsk og spansk: Der er set en haj i dette farvand. Foto: Reuters / MIKE BLAKE Vis mere Der er sat et skilt op, med en advarsel på engelsk og spansk: Der er set en haj i dette farvand. Foto: Reuters / MIKE BLAKE

Der var han igennem en operation på hele ni timer, før hans tilstand blev stabiliseret.

»Vi var meget, meget heldige, og vi er klar over det, og vi er meget taknemmelige,« siger hans mor, Ellie Hayes, med øjnene fulde af tårer.

»Det er et mirakel og jeg synes, at Keane er at mirakel,« fortalte hun journalisterne.

Vidner beskriver hajen som 3 meter lang, men de er ikke sikre på, hvilken art det var.

Også på havet kigger man efter tegn på en farlig haj. Foto: Reuters / MIKE BLAKE Vis mere Også på havet kigger man efter tegn på en farlig haj. Foto: Reuters / MIKE BLAKE

Trods den forfærdelige hændelse, så ser han - ifølge sin mor - frem til at vende tilbage til vandet, og han ser frem til at fange en 'hummer-middag' til hende.

»Han er kriger,« siger hun. »Jeg vidste ikke at han var en så god svømmer.«

Keane Webre-Hayes befinder sig stadig på hospitalet, og hans læge, Tim Fairbanks, siger, at han stadig har sine arme og ben. Han skal nok komme hjem i god behold.

Keanes familie har oprettet en GoFundMe-side, hvor de samler penge ind til af betale lægeregningen. De sigtede opringeligt mod at samle 20.000 amerikanske dollars ind, men har foreløbig nået 30.500.