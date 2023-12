Det er et problem, der er vokset de seneste måneder, men nu er den helt gal:

Tusinder og tusinder af migranter fra Syd- og Mellemamerika har de seneste dage krydset grænsen til USA, og ét sted er presset ekstra stort.

I den texanske by Eagle Pass lyder meldingerne nemlig, at der de seneste 24 timer er kommet intet mindre end 14.000 illegale migranter.

Kongresmedlem Tony Gonzales skrev tirsdag følgende på sin X-profil:

»14.000+ krydsede ulovligt i går, og der er allerede 26.000 i vores varetægt – det højeste tal i amerikansk historie. Og juleaftensdag vil blive endnu værre.«

Her ses en sjat af de mange tusinder migranter, der befinder sig ved Eagle Pass Foto: John Moore/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses en sjat af de mange tusinder migranter, der befinder sig ved Eagle Pass Foto: John Moore/AFP/Ritzau Scanpix

Der deles i den forbindelse også en lang række billeder, hvor man kan se tusindvis af migranter, der befinder sig ved Eagle Pass.

De sidder på græsset og venter på at kunne komme i kontakt med de amerikanske myndigheder.

Daily Mail citerer den lokale sheriff, Thaddeus Cleveland, for at kalde det et »absolut kollaps« ved Eagle Pass-grænsen.

Han understreger, at der alt for få ansatte ved grænsen til at kontrollere den voldsomme menneskemængde, hvilket gør muligheden for at smugle stoffer over grænsen endnu større.

Præsident Joe Biden, der genopstiller i 2024, har i sin tid som præsident generelt stået over for et rekordhøjt antal ulovlige grænsepassager til landet.

Den udvikling er blandt andet drevet af, at der de seneste år har været en kraftig stigning i antallet af migranter, der flygter fra politisk og økonomisk uro i Venezuela.

Andre profiler fra Det Demokratiske Parti, herunder New York Citys borgmester Eric Adams, har i den forbindelse opfordret Biden til at give bredere adgang til arbejde for de nyankomne migranter.