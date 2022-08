Lyt til artiklen

En køleboks har den fantastiske egenskab, at den kan holde dine drikke- og madvarer kolde.

Men den kan også redde dit liv.

Det kan en amerikansk far og hans søn skrive under på.

I en video, som stammer fra politiets kropskamera, kan det ses, hvordan de to reddes i udkanten af Boston Havn.

»Vi er så udmattede,« siger sønnen og beder politiet om at redde hans 76-årige far først.

Faren havde en redningsvest på, mens sønnen holdt fast i en redningskrans.

De to betjente Stephen Merrick og Garrett Boyle rykkede ud klokken 18.30 lokal tid, da de fik et nødkald fra en båd, som tog vand ind.

Da de kom frem, så de, at kun er mindre del af de to mænds hummerbåd fortsat var over vande, og da de kom helt tæt på, så de sønnen og faderen, som knugede sig til køleboksen.

»Man kunne se frygten i deres ansigter. De frøs, og de så meget trætte og svage ud,« forklarer betjenten Stephen Merrick til Sky News.

De to mænds båd gik ned, da linerne, som de havde lagt ud for at fange hummere, røg ind i deres motor. Den gik i stykker, og strømmen skubbede herefter deres gummibåd ind imod nogle klipper, som punkterede den.

Både sønnen og faren slap med mindre skader.