Pludselig kan man se noget på himlen. Noget, der ligner et fly, nærmer sig i horisonten. På videoen kan man se, hvordan folk begynder at løbe.

Kort efter lyder en kæmpe eksplosion. Folk kaster sig til jorden. Ukraine har igen ramt Rusland. Men denne gang anderledes end før.

En dansk ekspert kalder angrebet for »overraskende«.

De beskrevne billeder stammer fra den russiske by Jelabuga, der ligger i Tatarstan-regionen mere end 1300 kilometer fra den ukrainske grænse.

Og de viser øjeblikket tirsdag, hvor Ukraine forsøgte at sætte en russisk Shahed-drone fabrik ud af spillet.

Eksplosionen i Jelabuga var, som man kan se på billederne, voldsom. Og fra russisk side har man også erkendt, at angrebet fandt sted.

Det står dog ikke klart, om det lykkedes for Ukraine at ramme selve drone-produktionen. Men billeder fra stedet viser store ødelæggelser.

Og det var ikke eneste gang, Ukraine tirsdag ramte Rusland dybt bag frontlinjen.

Også et andet sted i Tatarstan-regionen, nærmere bestemt i byen Nizjnekamsk, nåede en ukrainsk drone frem til sit mål.

Ødelæggelserne i Jelabuga efter det ukrainske droneangreb. Foto: Ostorozhno Novosti/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Ødelæggelserne i Jelabuga efter det ukrainske droneangreb. Foto: Ostorozhno Novosti/Reuters/Ritzau Scanpix

Også her er vi mere end 1300 kilometer fra ukrainsk jord.

Denne gang var det dog ikke et direkte militært mål, men i stedet det enorme Taneco-olieraffinaderi, som blev ramt. Det er Ruslands tredjestørste raffinaderi med en produktion på op mod 340.000 tønder olie pr. dag.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters, så stod den enhed, der blev ramt, for at producere intet mindre end 155.000 tønder olie om dagen.

De to angreb tirsdag er begge del af en ukrainsk strategi, hvor man forsøger at ramme den russiske våben- og olieproduktion.

Men netop de to angreb tirsdag er helt nye af sin slags.

Det er nemlig første gang, Ukraine har formået at ramme Rusland så dybt bag frontlinjerne, som det var tilfældet.

»Det er overraskende langt væk,« siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen.

»Det her så vi begyndelsen på omkring nytår fra Ukraines side. Og jeg vil bestemt tro, at det her bare er begyndelsen på en kampagne. For det her er en måde at ramme Rusland, hvor det gør rigtig ondt,« siger Anders Puck Nielsen.

Eksplosionen i Jelabuga blev fanget på kamera. Vis mere Eksplosionen i Jelabuga blev fanget på kamera.

Her henviser han til, at Ukraine med gentagne angreb på Ruslands olieforsyning ikke bare rammer fjenden på pengepungen, men også på forsyningslinjerne til fronten i Ukraine.

Men angrebene tirsdag er alligevel noget andet end dem, vi har set hidtil.

Det mest åbenlyse er distancen, de ukrainske droner har rejst, for at ramme de to mål. En anden årsag er, at der i hvert fald ved angrebet på Jelabuga ser ud til at være blevet brugt et mindre, fjernstyret fly til at ramme den russiske dronefabrik.

Og så er der det faktum, at Ukraine i modsætning til missiler og artillerigranater, faktisk producerer droner selv i stor stil.

En ukrainsk drone i form af et mindre fly på vej mod sit mål i Tatarstan. Vis mere En ukrainsk drone i form af et mindre fly på vej mod sit mål i Tatarstan.

»Ukraine har en vifte af forskellige virkemidler og droner. Den her type er ikke specielt sofistikeret, men den kan ramme på lang afstand,« siger Anders Puck Nielsen om angrebet med et fjernstyret fly i Jelabuga.

Og det kan vise sig bare at være begyndelsen.

For selvom Ukraine har formået at ramme helt op mod ti procent af den russiske olie- og gasproduktion over de seneste måneder, så er sigtet med kampagnen længere, forklarer den danske ekspert.

»Ukraine forsøger at ramme Rusland økonomisk, men også ramme den russiske befolkning ved at presse priserne på eksempelvis benzin op. Og det virker til, at det over tid er noget, der kan sætte Rusland under pres,« siger Anders Puck Nielsen.

Her peger han på en anden stor succes, Ukraine har opnået over det seneste år, til sammenligning.

»Ukraine har over lang tid brugt maritime droner til at ramme store dele af den russiske flåde i Sortehavet. I begyndelsen virkede det ikke så markant, men nu er den næsten taget ud af spillet,« siger han.

Selvom Ukraine stadig rammer dybere bag de russiske linjer, så skal der mere til på sigt, hvis de skal holde stand mod Rusland.

»Ukraine har stadig behov for hjælp ude fra. Men hvis de skal vinde den her nedslidningskrig, så skal det gå hånd i hånd med med deres egen produktion,« siger Anders Puck Nielsen.