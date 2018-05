En giftig larve, som i værste fald kan slå et menneske ihjel, er blevet spottet i London.

Umiddelbart ser den næsten pæn ud, den såkaldte processionslarve, med sine lange, hvide hår, der dækker hele kroppen.

Men tag ikke fejl. Før den udvikler sig til en sommerfugl, er den nemlig ganske giftig, og i værste fald kan den slå et menneske ihjel. Og den er på vej til Danmark.

»Den kommer herop på grund af klimaforandringerne, og vi holder godt øje med den,« siger Hans Peter Ravn, lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, til TV2.dk.

Han mener, den vil være fast beboer her i landet om 5-10 år. Men allerede nu er den begyndt at indfinde sig ikke så langt herfra, i den engelske hovedstad London.

I midten af april begyndte man at spotte dem på træer i byens parker, og myndighederne advarer nu borgerne mod for så vidt muligt at undgå de giftige larver.

Giftige hår

Problemet med ege-processionslarven, som der er tale om her, er netop de hvide hår, som indeholder det giftige protein thaumetopoein. Når larven føler sig truet, kan den udskille disse hår, som derefter spredes med vinden og, hvis man er uheldig, ind i munden.

»Det kan give en allergisk reaktion i luftvejene og lungerne, så man ikke kan trække vejret, og i værste tilfælde kan man dø af det,« forklarer Hans Peter Ravn til TV2.dk.

Træ i belgien inficeret af ege-processionslarver. Foto: KRIS VAN EXEL Træ i belgien inficeret af ege-processionslarver. Foto: KRIS VAN EXEL

En gartner i London fik processionslarvens gift at føle, da hun skulle lufte ud i trækronerne i nogle egetræer i en park. Hun var ikke klar over, at træet over hende var blevet inficeret af larverne.

»Mit første symptom var et udslæt på min mave. Jeg vidste ikke, hvad det var og troede først, at det var et varmeudslæt,« siger hun til BBC og fortæller, at hun efterfølgende havde »voldsom kvalme« i perioder.

»Udslættet blev værre, og hele venstre side af mit ansigt blev dækket af et ømt, irriterende udslæt. Mit venstre øje blev meget ømt og tårevædet,« tilføjer hun.

Brændes ihjel

Også i Belgien har man tidligere på året spottet de giftige larver, som blandt andet har været årsag til, at man har måttet aflyse nogle cykelløb.

Her har det været nødvendigt at tilkalde tropper fra landets militær, som, iført sikkerhedsdragter, har udryddet larverne med ild.

De giftige larver skal fjernes med ild, når de først har inficeret et træ. Foto: KRIS VAN EXEL De giftige larver skal fjernes med ild, når de først har inficeret et træ. Foto: KRIS VAN EXEL

I Danmark findes en lignende larve også, men indtil nu kun på Bornholm. Fyrre-processionslarven har også de giftige hår på kroppen, hvilket blandt andet resulterede i, at en gruppe børn for et par år siden blev ramt af udslæt efter at have samlet larverne op.