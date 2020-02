Det var et befrielsens øjeblik, da passagerne på krydstogtskibet Westerdam fredag morgen endelig fik fast grund under fødderne.

I 14 dage havde de 1.455 passagerer og 803 besætningsmedlemmer drevet rundt til søs uden havn, efter at Thailand, Taiwan, Guam og Fillipinerne havde afvist at tage imod krydstogtskibet af frygt for coronavirussens spredning.

Den danske passager Lene beskriver til B.T., hvordan det var som »at være i et åbent fængsel uden udgang,« lige indtil Cambodia åbnede sig og lod krydtogtskibet lægge an.

Hun fortæller dog også, hvordan landgangen foregik med pompt, pragt og bevæbnede soldater.

En passager kaster sig til jorden, da passagererne endelig får fast grund under fødderne i Cambodia. (Photo by TANG CHHIN Sothy / AFP) Foto: TANG CHHIN SOTHY Vis mere En passager kaster sig til jorden, da passagererne endelig får fast grund under fødderne i Cambodia. (Photo by TANG CHHIN Sothy / AFP) Foto: TANG CHHIN SOTHY

Men inden da var situationen en helt anden.

'Vi er om bord på Westerdam fra Holland America (selskabet bag, red.), og vi sejler bare rundt. Siden vi forlod Hong Kong d. 1. Februar, har vi kun været i land i Taiwan én dag. Nu er det meddelt, at cruiset er slut, og vi leder efter en havn, hvor de vil tillade, at vi går i land,' skrev hun til B.T. inden redningsaktionen i Cambodia.

Skibet er blevet afvist af landene, fordi de frygtede, at der ville ankomme coronavirus-smittede passagerer. Men de officielle udmeldinger om skibet fortæller, at der ikke er nogen tilfælde af personer smittet med coronavirus ombord.

Fredag morgen kl. 7.00 kunne Lene og de andre passagerer dog gå fra borde i kystbyen Sihanoukville, hvor billeder viser, at passagererne blev modtaget med flag og stort presseopbud.

Stort presseopbud i Cambodia. Vis mere Stort presseopbud i Cambodia.

Og som om det ikke var nok, dukkede statsoverhovedet op på ekstraordinær manér.

'Det var med pomp og pragt. Den cambodianske premierminister kom i helikopter, og vi blev sendt til lufthavnen med eskorte. Direkte til flyet. Der var mange ambassadefolk og militær til stede,' beskriver Lene til B.T.

Hun fortæller, at hun nu er blevet ført til landets hovedstad Phnom Penh, hvor militæret og repræsentanter fra forskellige ambassader passer på dem.

B.T. følger Lenes færd videre i processen.