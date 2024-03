For tre måneder siden blev Gypsy Rose Blanchard løsladt fra fængslet, efter at have afsonet otte år for at have fået sin mor, Dee Dee, dræbt.

I fængslet giftede hun sig med Ryan Scott Andersson, men kort efter løsladelsen skal parret nu skilles. Det skriver Blanchard på sin private Facebook ifølge People.

»Folk har spurgt, hvad der foregår i mit liv. Desværre gennemgår min mand og jeg en separation, og jeg er flyttet ind hos mine forældre. Jeg får støtte fra min familie og venner til at hjælpe mig igennem det. Jeg er ved at lære at lytte til mit hjerte. Lige nu har jeg brug for tid til at finde ud af, hvem jeg er,« skriver hun ifølge mediet.

Forud for hendes løsladelse, lød det ellers, at parret planlagde at gifte sig igen, når hun kom ud fra fængslet.

På det tidspunkt sagde Blanchard også, at hun glædede sig til at flytte ind hos Anderson og starte deres liv sammen.

Levede på en løgn

Det var i juni 2015, at Dee Dee Blanchard blev fundet dræbt. Inden den skæbnesvangre nat havde Gypsy Rose levet på en løgn i årevis.

En løgn om, at hun i løbet af sin barndom var terminalt syg og blandt andet led af leukæmi, epilepsi, synsnedsættelser og muskelsvind – sidstnævnte gjorde, at hun i årevis var lænket til en kørestol.

Det viste sig at være en løgn, hendes mor overbeviste hende om i en sådan grad, at Gypsy Rose Blanchard selv begyndte at tro på den.

Gypsy Rose sammen med sin mor, Dee Dee. Foto: Foto: Nipi/Backgrid/Ritzau Scanpix

Men Gypsy Rose Blanchard var aldrig syg.

Derimod menes det, at hendes mor led af fænomenet Münchausen by proxy og havde udsat datteren for mishandling i flere år.

I takt med at Gypsy Rose Blanchard blev teenager, blev det sværere for moren at afskærme datteren fra omverdenen og fortsætte den falske fortælling om hendes sygdom.

Skepsissen voksede for alvor for Gypsy Rose, da hun mødte sin daværende kæreste Nick Godejohn, der kort efter skulle vise sig at blive morens drabsmand og i dag afsoner en livstidsdom.

Parret planlagde, at de skulle slå hendes mor ihjel, og i sidste ende var det Gypsy Rose Blanchard, der bad sin kæreste om at udføre handlingen.

Selvom dét at få sin egen mor dræbt kan lyde utilgiveligt, har Gypsy Rose Blanchards løsladelse fået millioner af mennesker på de sociale medier til at juble. Flere mener, at det var en stor fejl, at hun overhovedet fik en fængselsstraf til at begynde med.

Selv har hun siden inderligt fortrudt sin handling.

»Ingen vil nogensinde høre mig sige, at jeg er glad for, at hun er død, eller at jeg er stolt af, hvad jeg gjorde. Jeg fortryder det hver eneste dag,« har hun tidligere udtalte i et interview med People.