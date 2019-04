USA-ledede angreb mod IS i den syriske by Raqqa i 2017 kritiseres stærkt i en ny rapport.

Det amerikanskledede stormløb mod Islamisk Stat (IS) i den syriske by Raqqa i 2017 kostede over 1600 civile livet.

Det konkluderer en rapport fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International og overvågningsgruppen Airwars.

Airwars er en gruppe baseret i London. Den blev oprettet i 2014 netop for at overvåge USA's aktioner mod IS.

Airwars og Amnesty kræver større åbenhed og vilje til at undersøge den USA-ledede koalitions handlinger.

De siger, at mange luftangreb var upræcise og tilfældige.

Organisationerne opfordrer koalitionen til at sætte en stopper for "næsten to års benægtelse af det massive civile dødstal".

Den USA-ledede koalition rykkede ind i Raqqa for at bekæmpe den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Raqqa var dengang højborg for den ekstremistiske og voldelige gruppe. IS havde kontrolleret byen i næsten fire år.

IS-soldater brugte blandt andet civile som skjold, da koalitionen rykkede ind. Det er en af årsagerne til det høje antal civile dødsfald.

- Tusindvis af civile blev dræbt eller såret, da den USA-ledede koalition rykkede ind mod IS, der med snigskytter og miner havde forvandlet byen til en dødsfælde, skriver Amnesty og Airwars.

- Mange af luftangrebene var upræcise og tilfældige. Så det er ingen overraskelse, at de dræbte og sårede hundredvis af civile, lyder det.

Den blodige krig i Syrien begyndte i 2011 med demonstrationer fra oppositionen mod regeringen.

Efterfølgende blandede IS sig dog også i konflikten. I juni 2014 udråbte gruppen sit såkaldte kalifat i dele af Syrien og Irak efter kampe mod oprørsgrupper og den syriske hær.

USA hjalp efterfølgende med at bekæmpe gruppen. I marts i år erklærede Syriens Demokratiske Styrker "100 procent territorial sejr" over IS.

/ritzau/