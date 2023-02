Lyt til artiklen

Det siges, at hunden er menneskets bedste ven. Men det lader ikke til, at den skandaleramte politiker George Santos gengælder den kærlighed.

Den amerikanske politiker, der sidder i Repræsentanternes Hus for det republikanske parti, blev nemlig sigtet for hvalpetyveri i delstaten Pennsylvania i 2017.

Det skriver flere medier, herunder Politico.

Det var efter anklager om ugyldige check fra hundeopdrættere i Pennsylvanias Amish-fællesskab, at George Santos blev anklaget for tyveri af hvalpe.

Under handlen betalte George Santos 15.125 dollar – 105.000 danske kroner – for hundene, der senere blev bortaktioneret ved en dyrehandel i Saten Island.

Men checkene havde ikke dækning, og derfor stod hundeopdrætteren tilbage uden penge eller hunde.

Selv hævder George Santos, at hans checkhæfte blev stjålet, hvilket fik anklagerne mod ham til blive frafaldet.

Nu hævder hans daværende advokat, Tiffany Bogosian, at hun ikke tror på hans forklaring.

»Jeg skulle aldrig have blandet mig. Han burde være endt i fængsel. Og jeg ønsker kun onde ting for ham,« siger hun til The New York Times.

Det er ikke første gang, at Gerorge Santos har problemer med checkhæftet.

I 2008 blev han anklaget for at have brugt et stjålet checkhæfte og falsk navn i en butik i Rio de Janeiro, fortalte The Guardian.

Politiet indledte her en efterforskning, der sidenhen blev henlagt.

Selv afviser han at have gjort noget ulovligt eller forkert, og han nægter også at fratræde sin stilling som kongresmedlem.

Siden Santos i november blev valgt til Repræsentanternes Hus, har han været meget i medierne for sin »uheldige« opførsel.

Blandt andet har han »overdrevet« på sit cv, hvor Santos hævdede, at han spillede volleyball for et universitetshold, hvor han aldrig deltog. Han hævdede også fejlagtigt at være producer for en 'Spiderman'-musical.

Han har også påstået at stamme fra en familie af holocaustoverlevere, være dragqueen i Brasilien, og at hans egen mor døde under terrorangrebet 11. september.

Det er dog blevet afsløret som værende løgne af The Guardian.