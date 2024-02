Den unge kvinde Ksenia Karelina, der normalt er bosat i Los Angeles i USA, er kommet i store problemer i Rusland.

Hun er anklaget for forræderi efter angiveligt at have doneret 58,10 dollar til en ukrainsk velgørenhedsorganisation.

Det, siger hendes kollegaer i hvert fald, er størrelsesordenen på den formodede forbrydelse, som russiske myndigheder mener, hun hun har begået.

Ksenia Karelina har delt statsborgerskab og var rejst til Rusland 2. januar for at besøge familie.

Nu er hun anklaget for forræderi og risikerer efter russisk lov fra 12 til 20 års fængsel, skriver NBC News.

I Los Angeles er hun ansat i en spa-afdeling på SLS Hotel i Beverly Hills, og der er hun vellidt blandt sine kollegaer.

»At kende Ksenia er at elske hende, og den her hjerteskærende nyhed er så svær at dele, men det skal gøres, så hendes historie kan komme ud, og retfærdighed kan ske fyldest,« lyder det i et opslag fra kollegaerne.

I første omgang kom der en video ud fra den russiske efterretningstjeneste FSB, hvor man kunne se en kvinde med en hue trukket ned for øjnene blive eskorteret af en sikkerhedsvagt.

Man mener nu, at den kvinde altså er 33-årige Ksenia Karelina.

På russisk side er beskrivelsen af kvindens formodede forbrydelser en anden end den, der kommer fra hendes kollegaer.

Karelina har ifølge efterretningstjenesten FSB siden 2022 »være involveret i at forsyne en fremmed stat med finansiel støtte til aktiviteter, der er rettet mod vores eget lands sikkerhed,« lyder det ifølge det amerikanske medie.

Fra Det Hvide Hus oplyser man, at man er i gang med at skaffe sig adgang til Ksenia Karelina.

En talsperson for det amerikanske nationale sikkerhedsråd anbefaler, at amerikanske statsborgere – også dem med dobbelt statsborgerskab – som måtte opholde sig i Rusland, rejser hurtigst muligt.