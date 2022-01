Tennisspilleren Ugo Humbert har haft alt andet end et succesfuldt ophold i Australien de seneste dage.

Først blev den 23-årige franskmand slået ud i første runde ved Australian Open, og nu er han konstateret smittet med covid-19.

Ugo Humbert har delt den kedelige nyhed med sine fans på det sociale medie Instagram.

'Jeg blev testet positiv i min afsluttende test i går. Nu bliver jeg i Australien en uge mere for at gå i isolation. Tak for støtten. Vi ses snart igen,' skriver han helt præcist i et opslag.

Det australske medie News skriver, at Ugo Humbert afleverede den positive test under 24 timer efter, at han havde været på banen ved den store tennisturnering.

På banen led den talentfulde franskmand et overraskende nederlag til landsmanden Richard Gasquet. Den smittede sportsudøver vandt det første sæt, men endte med at tabe 1-3 samlet.

News tilføjer, at Ugo Humbert ikke vil have mulighed for at forlade Australien, før han er blevet testet negativ for covid-19.

Historien fra Australien melder ingenting om, hvorvidt andre er sendt i isolation grundet Ugo Humberts positive testsvar. Og det er også uklart, hvor mange har været tæt nok på til at kunne smitte.