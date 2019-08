Den australske tennisspiller Nick Kyrgios har til tider problemer med at styre sit temperament og fik senest en bøde på hele 759.000 kroner for sin opførsel på banen.

Episoden kan også komme til at koste stjernen en karantæne. Men det vil være at gå for langt, hvis man spørger den tyske tennislegende Boris Becker.

Det skriver han på sin Twitter-profil.

'Mine 5 cents på Nick Kyrgios: Han blev fortjent straffet 113.000 dollar for sin usportslige opførsel på og uden for banen! Nogle af os har været der. En karantæne ville være uretfærdigt og alt for hårdt! De fleste af os hepper på ham og håber, at han modner og bliver lederen af flokken - hvis vi ser bort fra Djokovic og Nadal.'

Australske Nick Kyrgios er kendt som en af de mest underholdende og kontroversielle spillere på ATP-Touren. Foto: Aaron Doster Vis mere Australske Nick Kyrgios er kendt som en af de mest underholdende og kontroversielle spillere på ATP-Touren. Foto: Aaron Doster

Det var natten til torsdag, at Kyrgios trak store overskrifter, efter han røg ud i anden runde i ATP-turneringen Cincinnati Masters.

Her endte han med at tabe 7-6, 6-7, 2-6 Karen Khachanov, men det var ikke derfor, at overskrifterne var mange.

Undervejs brokkede han sig nemlig højlydt af kampens dommer Fergus Murphy og i slutningen af andet sæt, stak det så helt af og endte i lidt af en farce.

Efter Kyrgios havde tabt sættet, bad han om en toiletpause, men det gav dommeren afslag på.

Den tidligere tyske tennisspiller Boris Becker forsvarer Nick Kyrgios, der måske kan se frem til en karantæne. Foto: CLEMENS BILAN Vis mere Den tidligere tyske tennisspiller Boris Becker forsvarer Nick Kyrgios, der måske kan se frem til en karantæne. Foto: CLEMENS BILAN

Den 24-årige stjerne gik alligevel mod toilettet med to ketsjere i hænderne, og tv-billederne viste, at australieren trådte ind bag en glasdør og smadrede begge ketsjere, inden han gik tilbage på banen.

»Det er den værste fucking dommer nogensinde. Den værste dommer i sporten. Den værste. Helt ærligt. Hver gang, jeg spiller, laver han noget latterligt lort, hver gang« lød det blandt andet den rasende australier til Fergus Murphy.

Kyrgios brugte senere i kampen lang tid på at sætte greb på sin ketsjer og blev flere gange bedt om at skynde sig af dommeren, inden spilleren efter kampen kaldte Murphy for 'et kæmpe fjols,'

Men selvom Boris Becker heller ikke bifalder den slags opførsel, så er der stadig et dilemma, mener han.

'Er fuldstændig enig i, at spytte, snakke grimt og spille opgivende skal straffes hårdt, men vi har et dilemma, når vi gerne vil have stærke personligheder til at lede sporten (Federer, Nadal, Djokovic). Kyrgios har det samme spil, karisma og mod, men endnu ikke styr på hovedet, hvis han nogensinde får det. Det er en skam,' skriver Boris Becker videre.

Det vides endnu ikke, om Nick Kyrgios også vil modtage en karantæne som en konsekvens af sin opførsel. Den afgørelse vil først komme, når sagen er yderligere undersøgt, har Reuters tidligere beskrevet.

Nick Kyrgios, der har flere store sejre på cv'et, har på det seneste vist, at potentialet fortsat er stort, efter han i starten af august vandt ATP-turneringen Washington Open.

Han er lige nu nummer 27 på verdensranglisten.