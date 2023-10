»Vi taler om potentiale på højde med Neymar, og måske endda mere end det, fordi han er endnu hurtigere.«

Sådan sagde daværende FC Nordsjælland-træner Flemming Pedersen i 2020 om den dengang fuldstændigt ukendte Kamaldeen Sulemana.

En spiller, som blot et år senere slog alle Superliga-rekorder og blev solgt for hele 150 millioner kroner.

Kamaldeen Sulemana har ikke ramt den brasilianske superstjernes højder, men det kan vel nås endnu, og sikkert er det, at Flemming Pedersen fik ret, da han til alles overraskelse spåede, at et usædvanligt stort talent havde ramt Superligaen.

Kamaldeen Sulemana, der blev solgt fra FC Nordsjælland til franske Rennes for et astronomisk transferbeløb. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Kamaldeen Sulemana, der blev solgt fra FC Nordsjælland til franske Rennes for et astronomisk transferbeløb. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Nu har Flemming Pedersen igen fundet guld - uden at han dog bliver sammenlignet med verdenstoppen.

Denne gang kommer spilleren fra Egypten, hvor ejerne bag FC Nordsjælland, Right to Dream, har indviet et storslået akademi, som Flemming Pedersen i kraft af sin stilling som Group Technical Director får et stort ansvar for.

»Vi har en 14-årig, som om fire år er klar til at spille Superliga-fodbold for FC Nordsjælland. Du får ikke et navn på ham. Dels er der hans tekniske kundskaber, men samtidig har han et stort blik for spillet. Han ved godt, hvor bolden skal hen, når han har den,« siger Flemming Pedersen og beskriver den unge spiller yderligere:

»Han er forudseende. Så han kan også bryde afleveringer og læse, hvor modstanderne vil spille bolden hen, så hans defensive placeringer er også gode. Ham, jeg taler om her, vil i Danmark være i top tre, fire stykker. Altså blandt de 14-årige.«

Chief Football Officer i Right to Dream, Flemming Pedersen, på FC Nordsjællands nye akademi i Egypten. Foto: FC Nordsjælland Vis mere Chief Football Officer i Right to Dream, Flemming Pedersen, på FC Nordsjællands nye akademi i Egypten. Foto: FC Nordsjælland

»Det er klart, at han er et toptalent, men man skal også have et højt niveau for som 18-årig at spille Superliga-fodbold for FC Nordsjælland. Men det er det niveau,« lyder de lovende ord fra fodboldmanden.

I fremtiden skal man regne med endnu flere egyptere i dansk topfodbold fra akademiet i Badya, som du kan læse mere om her, men Flemming Pedersen slår fast, at der ikke er noget fast antal af spillere, som skal fra ejernes moderland til Danmark.

»Vi har ikke antal på, og det vigtigste er, om man er god nok eller har potentialet til at nå til tops. Der vil gå nogle år endnu, før drengene og pigerne hernede vil blive gamle nok, men der vil blive udviklet nogle spillere med ekstremt højt teknisk niveau, og som vil komme til at spille rigtig hurtig fodbold,« siger Flemming Pedersen og tilføjer:

»Og det skulle gerne komme FC Nordsjællands Superliga-hold til gavn, så vi konstant kan øge kvaliteten på banen med det formål at vinde endnu flere kampe,« forklarer Flemming Pedersen og slutter:

»Nu har jeg lovet, at vi om fire år nok vil se den første Superliga-spiller, og så må vi se, hvordan det udvikler sig derfra.«