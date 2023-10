Ejerne af FC Nordsjælland satser stort. Rigtig stort.

Torsdag åbnede Right to Dream således et kæmpe akademi i Egypten, hvor ejerne er fra, da en topmoderne matrikel til 375 millioner kroner så dagens lys med den største pomp og pragt, man kunne forestille sig.

Selv det nordafrikanske lands premierminister, Moustafa Madbouly, var med til indvielsen af akademiet, som bliver en ny stor del af FC Nordsjælland.

»Det er meget emotionelt. Man kan forestille sig, at FC Nordsjælland pludselig har fået en bror, man ikke vidste, man havde,« siger Flemming Pedersen, Chief Football Officer i Right to Dream, når han skal beskrive det nye akademi, som har fået navnet Badya.

Egyptens premierminister Mostafa Madbouly (th.) var med til den store indvielse. Foto: FC Nordsjælland

Den tidligere Superliga-træner med det kæmpe hjerte for talentudvikling er en af de personligheder, der har fået et stort ansvar for, at det dyre akademi lever op til forventningerne.

Og han er ikke det mindste i tvivl om, at det kommer Superliga-holdet til gode. Ifølge Flemming Pedersen har de egyptiske talenter nemlig kvaliteter, der er markant anderledes end dem, der kommer op til Danmark fra det eksisterende akademi i Ghana, og de adskiller sig også fra unge danske fodboldspillere.

»Den tekniske kvalitet er endnu højere her end i Ghana. Der er ikke lige så meget fysik som vores vestafrikanske spillere, og der er ikke lige så stor taktisk forståelse som vores skandinaviske spillere,« siger han og tilføjer:

»Men vi vil få nogle spillere med endnu større naturlige evner inden for det tekniske område, og det vil selvfølgelig være med til at udvikle vores spil og drengene og pigerne i Nordsjælland og drengene og pigerne i Ghana,« forklarer Flemming Pedersen, der vil beholde sin base i FC Nordsjælland, men med jævne mellemrum rejse ud til Ghana og nu også Badya.

Flemming Pedersen, der er Chief Football Officer i Right to Dream, ankommer her til indvielsen med sin hustru. Foto: FC Nordsjælland

Her vil 115 elever - både drenge og piger i alderen 10-16 år - få fast bopæl og studere, mens de udvikler fodboldtalentet i jagten på at slå igennem som professionel.

Flemming Pedersen slår dog fast, at man har en holistisk tilgang til projektet, hvor der også vil blive taget hånd om dem, som ikke vil kunne leve af at spille fodbold i fremtiden.

»Det eneste, der er blevet sat af mål, er, at vi skal sørge for med det internationale akademi at få gjort plads til spillerne dér, men det, vi faktisk er mest opmærksomme på, er dem, som ikke bliver gode nok til det internationale akademi. At vi har ‘pathways’ til dem som skole for eksempel eller samarbejde med rigtig mange klubber på et lidt lavere niveau.«

»Vores arbejdsmetoder er ikke kun at tænke på de allerbedste,« understreger Right to Dream-bossen.

Det nærliggende spørgsmål er også, om ikke Badya-akademiet kommer til at være en stopklods for danske talenter, men det affejer Flemming Pedersen og minder samtidig om, at talenterne først kan komme fast til Danmark, når de er fyldt 18 år.

Tom Vernon, direktør i Right to Dream, sidder her til venstre til indvielsen af Badya. Til højre sidder Cody Martinez, som er leder af Sycuan-folket i San Diego. Det er i deres reservat, at Right to Dream bygger endnu et akademi. Foto: Foto: FCN

»Jeg kan sådan set ikke se noget kritisk i det. Jeg kan kun se noget positivt i det. Med respekt for FC Nordsjælland er der ingen af vores drenge, som kun drømmer om at spille for FC Nordsjælland,« siger han og fortsætter:

»Det handler globalt set om, at du bliver uddannet bedst muligt fodboldmæssigt, for du er ikke kun i konkurrence med dine medspillere i FC Nordsjælland, du er i konkurrence med resten af verden om arbejdspladser på fodboldbanen.«

»Så jo bedre medspillere, du kan få som 12-, 14-, 16-, 18-årig, jo bedre muligheder har du for selv at udvikle dig. Hvis du har dårlige medspillere, begynder du at drible selv og tage dårlige beslutninger.«

»Lad os sige, at du ikke er god nok til at spille Superliga-fodbold i FC Nordsjælland, så kan du være god nok til at spille Superliga-fodbold et andet sted. Hvis du ikke var blevet udfordret af de egyptiske drenge, var du måske nødsaget til at starte i 2. division.«

Badya by night. Foto: Foto: FCN

»Det handler om at få uddannet så mange gode fodboldspillere som muligt - også til gavn for Danmark. Og der vil FC Nordsjælland stadig være et rigtig godt sted at tage sin fodbolduddannelse, fordi du i det daglige vil blive matchet med spillere fra forskellige kulturer og med forskellige færdigheder.«

»Konkurrencen vil blive øget, når de bliver 18 år, men så har de haft tre, fire år på det internationale akademi, hvor de har været med til at udvikle de danske spillere også. Så for mig er det kun win-win.«

Og det stopper ikke her. I 2025 vil Right to Dream udvide med endnu en søn af familien med et akademi i San Diego.