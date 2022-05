'Konsekvenser nu'.

Det var det banner, David Nielsen blev mødt af, da han i vanlig stil løb ned til de medrejsende AGF-fans.

Fansene boykottede også deres opbakning til holdet i hele første halvleg, og det var tydeligt at mærke, at den ellers så populære AGF-træner, for alvor er kommet under pres, også hos AGF-fansene, efter,at holdet ikke har vundet i tre måneder.

Det blev også det helt store samtaleemne, da cheftræneren mødte pressen efter kampen.

Da du løber ned til AGF-fansene har de rullet det her banner ud, og du vender dig også om og går tilbage, hvor det ligner du diskuterer lidt med fansene. Hvad tænker du om det?

»Vi er allesammen utilfredse. Mig og spillerne har ikke gjort vores arbejde godt nok i år. Det er det vigtigste. Det er fint, man er utilfreds, når vi har spillet, som vi har. Så er der en eller anden, der råber noget, og det er så det, jeg reagerer på, men jeg vil ikke sige, hvad han sagde.«

Er der ved, at blive skabt en kløft mellem jer og fansene?

»Der er ikke ved at blive skabt en kløft. Alle er utilfredse, det er helt naturligt. Det er først nu, der kommer en reaktion, og der har været en fantastisk opbakning. De har bakket os op og været der hele sæsonen.«

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Hvad tænker du om, at fansene ikke råbte dit navn, som de plejer?

»Jeg hørte nogle råbe mit navn. Jeg gjorde, som jeg altid gør. Det er fint. Det er meget simpelt nu. Vi er gået gennem en sæson, og intet er mere naturligt, end at vi evaluerer den her sæson. Vi evaluerer spilleren, men vi evaluerer også mig, og jeg evaluerer mig selv.«

Føler du, at banneret med 'Konsekvenser nu' var rettet mod dig?

»Nej, jeg føler ikke, den var rettet mod mig. Men det må du spørge fansene om, hvad de mener. Hvis de skrev 'David, ud', så havde vi ikke været i tvivl. Vi har tabt alt for mange fodboldkampe.«

Føler du, at fansene gav dig opbakning i dag?

»Ja, det gør jeg. Jeg oplevede ikke, at de ikke råbte mit navn. Men gjorde de ikke det, så er det fint nok, så er det første gang, det er sket, og det kommer nu, hvor vi ikke har vundet i 13 kampe. Det er naturligt. Det er derfor, der er fans. Det er helt uproblematisk for mig.«

Man har kunnet læse i et medie, at AGF angiveligt har kigget efter andre trænere. Er det noget, der påvirker dig at læse?

»Nej, det påvirker ikke mig at læse de historier. Det er helt naturligt efter den sæson, vi har haft. Vi har snakket fyring hele året. Hvis AGF i hele den her periode har kigget sig om efter alternativer, hvis det er det, vi lander på, så er det meget naturligt.«

Du siger selv, at du skal være med i den her evaluering...

»Ja, og så har de sikkert en uden mig. Det vil jeg da håbe, at de har.«

Er du sikker på, at du er med i beslutningen?

»Jeg forventer ikke at være med i nogen som helst beslutning. Måske har vi haft den middag, hvor vi har sagt, at nu fortsætter vi i næste sæson. Der er mange ting, der kan ske.«

AGF spiller deres sidste kamp i sæsonen på lørdag, når FC Nordsjælland kommer på besøg på Ceres Park.