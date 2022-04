OB sikrede tre vigtige point med 2-1 mod Vejle.

Sander Svendsen skulle bruge tre minutter på banen, før han bragte OB foran efter et godt dybdeløb og træk ind i feltet. Han placerede bolden ved forreste stolpe, hvor Alexander Brunst ikke kunne nå ned.

Tobias Mølgaard udlignede med en flot kasse fra kanten af feltet på et cutback-oplæg af Arbnor Mucolli. Lundrim Hetemi missede en simpel tæmning, så Sander Svendsen kunne skyde sejren hjem til OB.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Tyskeren var i aktion fra start, da han efter blot fem minutter måtte hive en kanonredning op på Issam Jebali. Senere i første halvleg var han så redningsmands igen, da OBs Max Fenger fik sendt et skud afsted, som Brunst måtte ud i fuld længde for at nappe. Ved Svendsens scoring måtte han igen ud i fuld længde, men denne gang manglede målmanden de sidste centimeter for at afværge målet. Kort efter diskede han så op med flotte reflekser, da Jørgen Skjelvik bankede på mål. Uden Brunst havde Tobias Mølgaard blot reduceret og ikke udlignet. Tyskeren holdt Vejle inde i kampen, indtil Hetemi forærede OB et sejrsmål, hvor Brunst var uden chance for at nå Svendsens skud.

Der var stjernedrys over Odense, når Mads Frøkjær havde bolden i efteråret, hvor den unge offensivspiller var bærende i OBs offensiv med både mål og ekvilibristiske oplæg til medspillerne. Men det virker til at posen med stjernedrys er tom. Frøkjær virker langsom i tanke og handling og får sjældent gjort holdkammeraterne så farlige, som han ofte gjorde før nytår. Alm tog konsekvensen og pillede ham ud i pausen. Hans afløser skulle bruge tre minutter på græsset, før han bragte OB på 1-0.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 3

Nicholas Mickelson 3

Kasper Larsen 3

Jeppe Tverskov 4

Jørgen Skjelvik 3

Ayo Simon Okosun 3

Troels Kløve 3 (UD: 66)

Emmanuel Sabbi 3

Mads Frøkjær-Jensen 2 (UD: 46)

Issam Jebali 4

Max Fenger 3 (UD: 80)

---

Sander Svendsen 5 (IND: 46)

Aron Thrándarson 3 (IND: 66)

Jakob Breum UB (IND: 80)

Vejle (3-5-2)

Alexander Brunst 5

Heron Crespo 3

Denis Kolinger 3

Oliver Provstgaard 3

Tobias Mølgaard 4

Lundrim Hetemi 3

Ebenezer Ofori 3 (UD: 62)

Mouhamadou Drammeh 4

Miiko Albornoz 3 (UD: 84)

Andrés Ponce 3 (UD: 84)

Arbnor Mucolli 4 (UD: 76)

---

Luka Djordjevic 3 (IND: 62)

Edgar Babayan UB (IND: 76)

Thomas Gundelund UB (IND: 84)

Dimitrios Emmanouilidis UB (IND: 84)

Det var ikke nogen komfortabel sejr, men nu kan OB endelig finde lidt komfort i tabellen takket være Sander Svendsen, der med sine to scoringer sikrede en fynsk hjemmesejr. Nordmanden har fået spilletid i alle kampe efter sit comeback i OB, og dette var hans bedste kamp. Det var norsk kynisme, når det er bedst, og Svendsen og holdkammeraterne kan nu på syngende fynsk og norsk råbe 'Vi hører hjemme i Superligaen' på samme måde, som når de norske cykelkommentatorer går amok over norske sejre i Tour de France.

Sidste gang, de to hold mødtes, var OBs cheftræner Andreas Alm henvist til tribunen med karantæne for sit provokerende og usportslige hop i kampen mod Sønderjyske forinden. Denne gang var han med, og han blev undervejs irettesat af dommer Jakob Sundberg, da svenskeren kom op i det røde felt efter en advarsel til Emmanuel Sabbi. 'Fald ned' så det ud til, at Sundberg – der i sidste runde dømte karrierens største kamp mellem FCK og FCM – fortalte Alm, der denne gang holdt fødderne plantet på jorden.

Så kan de puste ud i OB, for nu er den værste fare drevet over. Det var tre yderst vigtige point, som Sander Svendsen sparkede hjem til OB på en skærtorsdag, hvor spillet på banen ellers bølgede frem og tilbage mellem de to hold. Det er et skud selvtillid lige i de blåhvide årer, der kan være altafgørende i resten af OBs sæson. På direktionsgangen må Björn Wesström sidde og klappe sig selv på skuldrene over beslutningen om at give Svendsen en ny chance i striber.