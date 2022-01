FC Midtjylland fører lige nu Superligaen og øjner dermed også muligheden for at sikre sig et dansk mesterskab.

Det kræver først og fremmest en hulens masse mål, og nu har midtjyderne formentlig sikret en masse scoringer i fremtiden. Førerholdets aktuelle topscorer, Junior Brumado, har således forlænget sin aftale med klubben med tre år. Det erfarer B.T.

Det betyder, at den 22-årige brasilianske angriber nu har kontakt med FC Midtjylland frem til udgangen af 2026.

Brumado blev hentet til klubben tilbage i januar 2019 efter flere år i hjemlandet, hvor han tørnede ud for Esporte Clube Bahia.

Her havde den unge angriber ikke den bedste start i klubben og blev også lejet ud til Silkeborg, men som tiden er gået har Junior Brumado udviklet sig til en vigtig brik hos den midtjyske klub.

I denne sæson er det således blevet til syv scoringer i 11 Superliga-kampe, hvilket rækker til en delt andenplads på topscorerlisten. Kun Brøndbys Mikael Uhre har scoret flere Superliga-kasser med sine 11 kasser.

Junior Brumado har i alt spillet 61 kampe og scoret 11 mål i FC Midtjylland-trøjen.

Bo Henriksens mandskab indleder forårssæsonen 17. februar, når de på udebane møder græske PAOK i 1/16-finalen af Conference League. Tre dage senere gælder det så igen Superligaen, hvor AaB kommer på besøg.