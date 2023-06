Der er gang i butikken i FC København denne mandag.

Tidligere på dagen kunne B.T. afsløre, at Superliga-vinderne forhandler med den franske storklub Lille om et salg på over 100 millioner kroner af juvelen Hákon Haraldsson, men det slutter ikke her.

B.T. kan nemlig løfte sløret for, at klubben har solgt angriberen Mikkel Kaufmann til sæsonens største overraskelse Union Berlin, som sluttede på en fjerdeplads og skal spille Champions League-gruppespil efter sommerferien.

Ifølge B.T.s tyske kilder er den 22-årige dansker blevet observeret i klubben mandag sammen med sine agenter Allan Bak Jensen og Ebbe Sand for at lukke aftalen. Og på FCK egen hjemmeside bekræfter klubben salget af angriberen.

Prisen lander på hele 20 millioner kroner, og dermed får sportsdirektør Peter Christiansen efter flere ugers hårde forhandlinger dækket beløbet, som Ståle Solbakken købte angriberen for i AaB i januar 2020.

FC København har nemlig i de seneste uger fået en masse tyske tilbud på Mikkel Kaufmann, men hver gang har beskeden fra sportsdirektøren været, at de kunne komme tilbage, når de ville betale prisen - med andre ord skulle Mikkel Kaufmann ikke sendes væk fra Parken, før klubben undgik noget økonomisk tab.

Den manøvre har været svær at lykkes med, da Mikkel Kaufmann ikke på nogen måde har været en succes i FC København siden ankomsten til de danske mestre, hvorfor økonomiafdelingen hos løverne næppe kan få armene ned over salget.

I FC København blev det således til blot to mål i 38 kampe, mens han i sidste sæsons udlejning til Hamburger SV også kun lavede et par kasser i 32 kampe.

Før den netop afsluttede sæson sendte FC København ham så til Karlsruhe, og så kom gennembruddet endelig, da han scorede 10 mål og lavede otte oplæg.

De statistikker var stærkt medvirkende til, at meget større klubber meldte sig på banen, inden Union Berlin med en Champions League-billet i hånden kunne løbe med ham, da FC København endelig vendte tommelfingeren op.

Der er glæde at spore hos sportsdirektøren i FCK.

»Kaufmann har gjort det godt i Tyskland og passer rigtigt godt ind i tysk fodbold med sin måde at spille fodbold på. Det har vakt interesse blandt en del klubber dernede og nu er vi blevet enige med Union Berlin om en transfer, der også økonomisk er fornuftig for os. Vi ønsker Mikkel alt det bedste fremover,« siger sportsdirektør Peter Christiansen til FCKs hjemmeside.

Mikkel Kaufmann selv ser frem til fremtiden i Berlin.

»Det er et stort skifte for mig, og jeg er glad for, at FCK har været klar til at lave en aftale og lade mig udvikle mig godt i Tyskland. Jeg glæder mig til at komme til Berlin og arbejde videre der,« udtaler Kaufmann i forbindelse med skiftet til FCKs hjemmeside.