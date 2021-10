Hvor har det dog været en dejlig måned i Aarhus.

For selvom 'De hviie' ikke ligefrem har set decideret sprudlende ud, så har de til gengæld stået for presset og været rigtigt solide derude på den efterårskolde grønsvær.

Langt værre ser det ud for et hold fra Farum, der nu har præsteret at tabe fire Superliga-kampe i streg, og hvor det er særdeles tvivlsomt, om man kommer med blandt de seks bedste, når truppen ikke ser bred nok ud til at kunne vende den meget nedadgående formkurve.

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

AGFs smukke september

I AGFs dunkle fortid findes et begreb, der kaldes 'sorte september', som refererer til 1990, da AGF var få øjeblikke fra at gå konkurs. 31 år senere blev David Nielsens trænerliv formentlig reddet af det, vi så kan kalde AGFs 'smukke september'.

Da presset var allerstørst, reagerede AGFs spillertrup med fire september-sejre uden at lukke et eneste mål ind. 1-0 over Vejle, 2-0 over Silkeborg og 1-0 og Sønderjyske i ligaen og 4-0 over Frem i pokalen.

David Nielsen har tilsyneladende fundet formlen igen efter at være vendt tilbage til det klassiske 4-1-4-1 system, han har benyttet i det meste af sin tid i AGF. Spillet har ikke ligefrem været sprudlende, men det har været uhyre solidt.

FC Nordsjællands nedtur

FC Nordsjælland har ofte tabt og vundet i stimer. Sådan har det også været fra starten af denne sæson. For fire sejre er senest blevet afløst af fire klare nederlag, som FC Nordsjælland har tabt med de samlede cifre 4-12. Og hvor 1-5-nederlaget mod FCK nærmest lignede en ydmygelse.

Peter Vindahl-Jensens afrejse har skabt usikkerhed på målmandsposten, og det virker, som om det har forplantet sig til resten af holdet. Lige nu føler jeg mig langtfra sikker på, at FC Nordsjælland indtager sin sædvanlige plads i mesterskabsslutspillet, når grundspillet er forbi.

Truppen er heller ikke så bred som tidligere, og det er værd at lægge mærke til, at FC Nordsjælland har tabt alle de kampe, hvor man er kommet bagud. Der sidder ikke folk på bænken, som kan komme ind og vende kampene.