Det ville være synd at sige, at smilene er brede på Københavns Professionshøjskole i disse tider.

Først har uddannelsesinstitutionen nemlig kunnet konstatere, at man det seneste års tid har haft et betragteligt mindre optag af elever end forventet.

Og nu er prisen så kommet.

Skolen skal nemlig spare intet mindre end 75 millioner kroner om året. Årsagen er, at optagelsen af elever generelt har været for lav.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Besparelsen betyder konkret, at skolen i 2024 skal nedlægge ti stillinger.

»Det er en stærkt bekymrende udvikling, og vi er selvfølgelig berørte over, at det nu også kommer til at betyde et farvel til virkelig dygtige og engagerede medarbejdere,« stiger Søren Erichsen, som er konstitueret rektor på Københavns Professionshøjskole, til TV 2 Kosmopol.

Mediet skriver også, at skolen skal lukke tre uddannelser. Det drejer sig om natur- og kulturformidler, laboratorieteknologi og erhvervsakademiuddannelsen i administrationsøkonomi.

Samlet set vil Københavns Professionshøjskole frem mod 2028 nedlægge i alt 45 årsværk.