Rigspolitiet reagerer nu på, at den bebudede demonstration med lastbiler mandag skulle være blevet aflyst.

»Vi har noteret os, at Vejskatskomitéen har afblæst demonstrationen på mandag. Det ændrer dog ikke ved, at vi fortsat vil følge situationen tæt, da det ikke kan udelukkes, at nogle vognmænd stadig agter at gennemføre,« skriver Rigspolitet i en mail til B.T.

Tidligere torsdag bekræftede Vejskatskomiteen over for B.T., at den store landsdækkende aktion, der mandag skulle blokere for trafikken over hele Danmark, var blevet aflyst.

Men det har Vejskatskomiteen så siden ændret holdning til i et opslag på Facebook.

»Der står alle steder på nettet, at demonstrationen på mandag er afblæst. Det kan vi hverken bekræfte eller afkræfte. Vi har ikke hverken information om at den skulle være aflyst, eller mandat til at aflyse en planagt demonstration,« skriver komiteen.

Vejskatskomiteen meddeler i samme opslag, at den nu har opløst sig selv.

Kort fortalt har aktionen været rettet mod en kilometerafgift, der skal indføres fra 2025. Her skal der betales i gennemsnit 1,30 kroner pr. kørt kilometer, hvilket skal være med til at 'skabe effektiviseringer af vejgodstransporten i Danmark' og nedsætte CO2-udledning.