Fremover skal du have flere affaldsbeholdere ved dit sommerhus, og du skal betale mere for at få hentet affald, selv om beholderne ofte vil være tomme. Og så skal du nok regne med, at de tunge renovationsvogne vil være hårde ved sommerhusvejen.

Det er i hvert fald fremtidsudsigten for sommerhusejerne i grundejerforeningen Østersøbadet ved Rødby på Lolland, der er ramt af de nye regler om affaldssortering. Og det har udløst en del hovedrysten.

»Det er en ren pengemaskine. Det giver ingen mening overhovedet,« mener Christian Harre, der er en af beboerne i området. Han er også formand for grundejerforeningen, men udtaler sig her alene som privatperson.

Jackie Eriksen, der også ejer et sommerhus i foreningen, er enig:

»Jeg kan godt forstå, at man af hensyn til miljøet skal sortere mere, men det er en helt forkert måde at gribe det an på. Det er ikke måden, man får folk til at sortere mere. Nu gør du dem bare irriterede over ordningen.«

Jackie Eriksen oplyser, at sommerhusejerne har fået at vide, at prisen på renovation stiger med 1.600 kroner i forhold til i dag. Fremover skal de betale mindst 3.261 kroner om året.

Det er Folketinget, der har besluttet, at danskerne skal affaldssortere mere. Helt præcist skal vi til at sortere vores affald i ti forskellige kategorier. Og det er udrulningen af de regler, som nu giver ballade.

På Lolland er det affalds- og renovationsselskabet Refa, der står for ordningen. Sommerhusejerne i Østersøbadet har i dag en enkelt affaldsbeholder ved sommerhuset samt to fællesstationer, hvor de kan aflevere metal, glas og lignende.

På grund af de nye regler har de nu fået valget mellem at oprette otte fællesstationer i sommerhusområdet, eller også skal der ekstra affaldsbeholdere og sække op ved alle sommerhusene.

»Vi har ikke plads til de mange fællesstationer. Vi kunne nemt nøjes med de to stationer, vi har med et par ekstra containere til plast og madinficeret affald – og det ved Refa, så nu skal den enkelte sommerhusejer finde plads til den ekstra beholder og sækkene,« fortæller Christian Harre.

Refas kommunikationskonsulent, Kenneth Prehn, afviser, at den nye ordning skulle være en pengemaskine.

»Det er noget sludder. Den nye ordning er på ingen måde en pengemaskine. Alt, hvad vi foretager os, er underlagt 'hvile i sig selv'-princippet. Af samme grund kommer det ikke bag på os, at den nye ordning bliver dyrere end den gamle. Det er heller ikke rigtigt, at man får en dårligere service. Tværtimod får man en bedre service,« siger Kenneth Prehn og fortsætter:

»I dag har sommerhusejerne kun en beholder til restaffald. I den nye ordning kan sommerhusejerne sortere deres husholdningsaffald i ni forskellige affaldstyper – og få det hentet på adressen. Det er meget mere service – og meget mere kørsel. Og hvis sommerhusejerne kan blive enige om en fornuftig fælles løsning, bliver det billigere end en individuel løsning.«

Men den fælles løsning er der ifølge beboerne altså ikke plads til i Østersøbadet, og der er ikke noget hjælp til en alternativ løsning hos Refa.

»Lovgivningen giver os kun to muligheder: en individuel indsamlingsordning med tømning på sommerhusadressen – eller en fælles løsning med tømning af fælles miljøstationer,« fortæller Kenneth Prehn.

I dag kan sommerhusejerne vælge tømning 26 uger om året, men med ugentlig afhentning af skrald i de perioder, hvor der er mange folk i sommerhusene – for eksempel i juli og august – og så kun hver tredje uge i vinterhalvåret, hvor sommerhusene er knap så benyttede.

I forbindelse med den nye affaldsordning ændrer Refa for afhentningsfrekvensen, så skraldevognen kommer færre gange i sommerperioden, men flere gange i vinterperioden. Særligt den ændring har sommerhusejerne meget lidt forståelse for.

»Nu skal der køre skraldebiler mindst hver 14. dag hele året rundt. Også om vinteren, hvor der ikke er et øje, vejene er fugtige, og de tromler vores veje i stykker,« fortæller Christian Harre og fortsætter:

»Systemet har fungeret rigtig godt hidtil, og det kunne let fortsættes, men nu skal vi have det her presset ned over hovedet.«

Hos Refa oplyser Kenneth Prehn, at grunden til den ændrede afhentningsfrekvens er, at der generelt bor en del mennesker i sommerhusområderne hele året. Derfor er der brug for tømning af madaffald og restaffald hver anden uge.

Flere affaldsbeholdere Sommerhusene i Østersøbadet får udleveret to nye affaldsbeholdere – en til madaffald og restaffald, en til papir, småt pap, glas og metal, sække til plast og mad- og drikkekartoner, en madkurv til madaffald samt grønne poser dertil.

Den nye ordning skyldes, at et bredt flertal i Folketinget i 2020 vedtog en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Den betyder, at danskerne skal sortere husholdningslignende affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen, uanset hvilken kommune de bor i.

Der skal sorteres ti typer af affald ved alle husstande i Danmark, og sorteringen skal følge de samme sorteringskriterier. Kilde: Refa og Miljøministeriet

Sommerhusejerne mener, at den nye ordning vil betyde, at renovationsbilerne kommer til at køre rundt i vinterhalvåret og tømme en masse tomme beholdere?

»Renovationsbilerne vil køre i en fast rute. Men det er ikke mange tomme beholdere, der bliver tømt. Der er mange sommerhusejere, som stiller deres affaldsbeholdere væk, når der ikke er folk i husene. Mange renovationsarbejdere har en fast arbejdsrutine, hvor de tjekker beholderne før en eventuel tømning. Det sparer både tid og brændstof,« siger Kenneth Prehn.

I det informationsmateriale, som Refa har sendt ud til sommerhusejerne, skriver affaldsselskabet, at standardløsningen for sommerhuse »vil belaste veje året rundt, selvom husene benyttes forskelligt«.

Skal det forstås sådan, at sommerhusejerne må påregne at skulle bruge flere penge på at vedligeholde vejene?

»Det ved vi ikke noget om. Men vi ved, at der i sommerhusområderne er en del små veje, som ikke er anlagt med henblik på tung trafik. Derfor har vi gjort sommerhusejerne opmærksom på muligheden for fælles løsninger,« fortæller Kenneth Prehn.

Den nye ordning træder i kraft for sommerhusområdet i uge 42 i år.