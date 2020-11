Onsdag den 28. oktober lød der et stort brag ved Peter Bangs Vej 252 i Valby i København.

Her kom en uskyldig mor gående med sin femårige datter Aya, da en vanvidsbilist speedede op fra modsatte side af vejen og kørte direkte ind i den lille pige.

Lille Aya døde i den tragiske ulykke, og onsdag – knap en måned senere – samledes omkring 100 mennesker sig ikke langt fra gerningsstedet for at sætte fokus på netop vanvidsbilister.

Med lysende fakler marcherede de fremmødte turen fra Ayas børnehave og hen til ulykkesstedet.

Fakkeltog for femårig trafikdræbt pige, afholdes på Frederiksberg, onsdag den 25. november 2020. Den femårige pige døde på Peter Bangs Vej, efter at en vanvidsbilist kørte direkte ind i hende og moren. Moren slap uden fysiske mén, men den lille pige overlevede ikke. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest Vis mere Fakkeltog for femårig trafikdræbt pige, afholdes på Frederiksberg, onsdag den 25. november 2020. Den femårige pige døde på Peter Bangs Vej, efter at en vanvidsbilist kørte direkte ind i hende og moren. Moren slap uden fysiske mén, men den lille pige overlevede ikke. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest

Fakkeloptoget var arrangeret af Peter Dits Christensen (V), der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation, men som også kender Ayas familie.

Og han kunne fortælle, at moderen til den afdøde pige har det meget hårdt.

»Hun har det forfærdeligt, det er der ikke noget at sige til. Hun er en stærk kvinde, men hun har det jo forfærdeligt. Alle slår ring om hende og forsøger at hjælpe hende, men det er jo en utrolig svær situation, som vi andre ikke kan sætte os ind i,« fortalte han til B.T. ved ulykkesstedet.

Peter Dits Christensen var selv meget taknemmelig over, at så mange personer var mødt op i kulden, og i forbindelse med fakkeloptoget har han også talt med Ayas mor.

»Hun er meget, meget taknemmelig for, at folk viser opbakning,« sagde han.

I løbet af fakkeloptoget udtrykte mange af de fremmødte en frustration over de straffe, som normalt bliver givet til vanvidsbilister.

En af dem var 68-årige Henning Larsen, som B.T. talte med.

»Jeg bliver forarget hver gang, og denne gang var jeg dybt rystet. Der skal simpelthen strengere straffe til. Det er der ingen tvivl om,« sagde han kort før fakkeloptoget.

En anden mor, der ikke ville stå frem med billede, fortalte, at »hun græd som pisket,« da hun hørte om drabet på Aya, og at hun også håber, at man vil give strengere straffe i fremtiden.

Politiet har anholdt 21-årige Helmi Mossa Hameed i sagen, hvor han er sigtet for at have været påvirket, da han kørte frem for ubetinget vigepligt og fortsatte tværs over Peter Bangs Vej og op på fortovet, hvor Aya og moren gik.

Aya kom i klemme mellem husmuren og bilen, og hun afgik ved døden på stedet.

Selv har han erkendt, at han kørte bilen, men han afviser, at der var tale om uagtsomt manddrab, ligesom han også afviser at have være påvirket og at være flygtet fra stedet.