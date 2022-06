Lyt til artiklen

Spærrede veje. Lange køer og store forsinkelser.

Det kan blive scenariet mange steder på Sjælland over Storebæltsbroen lørdag, hvor 16.000 cyklister indtager byer og veje.

De mange motionister får nemlig muligheden for at køre den anden etape af årets Tour de France, når cykelløbet Tour de Storebælt bliver skudt i gang.

Ruten går fra Roskilde over Holbæk, Odsherred og Kalundborg, inden cyklisterne kører over Storebælt for at nå målstregen i Nyborg.

Derfor advarer både politi og arrangørerne allerede nu om, at motionsløbet kan skabe trafikale udfordringer for de øvrige trafikanter i området.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver i en pressemeddelelse, at afviklingen vil medføre risiko for »længere køre- eller transporttider for især bilister, der skal køre ad cykelruten eller på veje, der ligger tæt på.«

Bilister rådes direkte til at undgå at køre i de berørte områder, mens cykelløbet bliver afviklet.

»Planlæg derfor allerede nu, om et transportbehov i eller ved områder, hvor Tour de France afvikles, kan ændres eller udskydes. Offentlig transport kan være løsningen på et akut transportbehov eller som transportform for tilskuere til cykelløbet,« siger chefpolitiinspektør Peter Buhl.

Især forventer politiet og arrangørerne, at der vil opstå kø og markante forsinkelser i Kalundborg, Holbæk og Nyborg, hvor store dele af byerne spærres af.

Men også over Storebæltsbroen skal bilisterne væbne sig med tålmodighed, eller overveje at blive hjemme.

»Kør derfor hjemmefra i god tid og kør gerne over Storebælt før klokken 13 eller efter klokken 21,« skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Sund & Bælt oplyser desuden, at der under løbet vil være dobbeltrettet trafik i de østgående spor over broen i retning mod Sjælland, og i den periode ændrer vejen status til landevej med en hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen. Det vil heller ikke være tilladt at overhale.

Trafikken på broen vil være påvirket fra klokken 13, og indskrænkning til et spor sker cirka klokken 14.30.

Sund & Bælt forventer først normal trafik over broen efter løbet klokken cirka 21.