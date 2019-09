En administrativ fejl igennem flere år koster nu Gladsaxe Kommune et større millionbeløb.

Modtagerne er forældre, der har betalt for meget for at have børn i kommunens børnehaver.

Det oplyser Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Fejlen blev opdaget i forbindelse med en kontrolberegning. Gennemgangen viste, at forældre er blevet opkrævet for høje takster i årene 2012 til 2018, og det udmønter sig nu i en check fra kommunen.

Borgmester Trine Græse glæder sig over, at de kan betale pengene tilbage, men ærgrer sig samtidig over den store, administrative brøler .

»Selv om vi er glade for at kunne give de berørte forældre en glædelig kontant overraskelse, så er det naturligvis beklageligt, at forældrene har betalt mere end de skulle i den berørte periode,« siger hun.

I alt har 6.000 borgere penge til gode hos Gladsaxe Kommune. Forældre, der har betalt 100 procent af forældrebetalingen, har betalt 200 kroner for meget per måned.

I alt ender fejlen med at koste kommunen 41 millioner kroner. Beløbet vil blive taget fra kommunens reserver, og det vil derfor ikke gå udover institutionernes økonomi, skriver Gladsaxe Kommune i sin pressemeddelelse.