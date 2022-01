3D-fodgængerfelt i Mejlgade i Aarhus Midtby skal skabe tryghed.

Sådan lød det fra Aarhus Kommune for bare tre måneder siden.

Men det er ikke lykkedes, og derfor skrottes felterne nu.

»Mange fodgængere krydser fortsat, når det passer dem bedst. Oftest ved et mål i Mejlgade, eller når der er hul i cykliststrømmen. Krydset er ikke et naturligt krydsningspunkt, og det har derfor ikke haft den store effekt,« fortæller Trine Buus Karlsen, der er byrumschef i Aarhus Kommune.

3D-effekten på fodgængerfeltet opnås med skygger, så det ser ud som om, at feltet svæver nogle centimeter over jorden. Og følelsen af en fysisk forhindring skulle altså få flere til at stoppe op.

Aarhus var den anden by i Danmark, hvor man afprøvede de svævende striber. I Helsingør, hvor man også har felterne, har der været god effekt.

Men det er altså for nu ikke tilfældet i Aarhus.

Der er kun gået tre måneder, siden de blev anlagt. Kunne man have forudset, det ikke ville virke?

»Vi kunne ikke have forudset dette udfald, og det er også derfor, at vi har foretaget en analyse af området for at få en større viden om 3D-fodgængerfelter. Vi vil gerne have større fokus på fodgængere i byen og deres sikkerhed.«

Men det er ikke et farvel til 3D-fodgængerfeltet.

»Planer er, at vi fjerner 3D-fodgængerfeltet ved Mejlgade og anlægger et nyt 3D-fodgængerfelt ved Rosensgade, hvor der er et mere naturligt krydsningspunkt og en hævet flade,« siger hun og tilføjer:

»Vi vil gerne forsøge med 3D-felter andre steder for at få en bedre viden om, hvorledes de kan anvendes i byrummet og skabe opmærksomhed for fodgængerne i byen.«