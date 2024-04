Det kostede en 55-årig mand livet for mindre end en måned siden, og nu er den gal igen.

I det nordjyske har der de seneste par uger været minimum tre tilfælde af hærværk begået med en sav eller motorsav.

Politiet var selv ude med oplysningen om et træ, der søndag aften var blevet fældet ud over en vej i Møldrupvej syd for Aalborg.

Og nu kan B.T. så fortælle, at der har været flere andre tilfælde.

Et af dem skete på Arden Skole, hvor man sidste uge oplevede at blive ramt af hærværk.

Her blev et større stykke af skolens legetårn savet over to steder i løbet af natten mellem den 25. og 26. marts.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Det har skolen selv skrevet på Facebook. Skoleleder, Rasmus Troelsen, har over for B.T. oplyst, at han ikke har yderligere kommentarer.

På Facebook delte en borger i nordjyske Arden også søndag morgen et billede af en række fældede pæle ved hendes grund.

»Hvem har hygget sig på storemosevej ? Hvad er meningen ? Chikane, drengestreger eller har du fået en ny motorsav som lige skulle køres ind? Det bliver politi anmeldt. Så hvis der er nogen der har set eller hørt noget,« skriver kvinden, hvis navn B.T. ikke bringer, i opslaget.

I kommentarfeltet spekulerer hun også i, om det kunne være samme gerningsmand eller mænd, som fældede træet ved Møldrupvej søndag aften.

Det er ikke lykkes B.T. at få kontakt til kvinden.

Tidligere i marts blev en 55-årig mand dræbt, da et stort træ i Sorø væltede ned på hans bil, da han kom kørende hjem fra sit arbejde som efterskolelærer.

Efterfølgende kunne B.T. afdække, hvordan der i løbet af efteråret var en lang række tilfælde af fældede træer i området omkring Sorø.

Siden blev seks unge mænd sigtet for drab i forbindelse med det fældede træ i Sorø.

Nordjyllands Politi skriver mandag middag i en pressemeddelelse, at man er opmærksom på andre tilfælde af fældede træer og pæle.