De danske banker har skovlet milliarder ind i 2023, blandt andet på grund af de stigende renter.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at de ansatte forsødes med en julegave i år.

Landets to største banker giver således ikke medarbejderne en julegave, skriver Børsen.

»I Nordea gives der ikke julegaver eller bonus. Det er besluttet, at der i stedet løbende gennem året gives til velgørende formål frem for julegaver til ansatte,« udtaler Nordeas presseafdeling til finansmediet.

Også landets største bank – Danske Bank – har skrottet både julegaver og bonusser til de ansatte.

Til gengæld får medarbejderne i Jyske Bank, Sydbank og Nykredit en julegave; eller 'lejlighedsgave', som det kaldes i Jyske Bank.

Både Danske Bank og Nordeas overskud forventes at lande på flere milliarder kroner i 2023.

Sidste år viste en undersøgelse fra Lederne, at næsten ni ud af ti danske virksomheder stadig giver julegaver til medarbejderne.