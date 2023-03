Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Weekender er for mange unge forbundet med indtag af alkohol og festlige stunder med sine omgivelser – men hver weekend ender det for nogen med, at alkoholen tager overhånd.

Og det er en tendens, som kun vokser støt.

Det mærker Safe House i Aalborg-festgaden, Jomfru Ane Gade. Safe House er et fristed for borgere, hvor man kan søge hen, hvis indtaget af alkohol er blevet for voldsom, hvis man er kommet til skade – eller blot har brug for et sted at være.

»Hver fredag-lørdag er vi otte-ti på vagt. Det er behandlere, som har førstehjælpskursus og sundhedsfaglig baggrund. Vi har vagter, som kører rundt ved havnen og i gyder, hvor vi nogle gange har fundet folk, hvis de er blevet for fulde,« siger Martin Bossen, der er medstifter af Safe House, og som også arbejder som dørmand.

Martin Bossen – medstifer i Safe House. Foto: Sebastian Døssing. Vis mere Martin Bossen – medstifer i Safe House. Foto: Sebastian Døssing.

»Men vi havde ikke regnet med, vi skulle være så mange. Behovet er bare stort. Og det bliver ved.«

Stedet åbnede i maj sidste år. Morten Bossen forklarer om årsagen til stedets etablering, at man godt kunne se, at de unges drukkultur havde ændret sig efter corona. Derfor gik han – og andre – med tanken om, at man skulle have stedet.

»Det var meget koncentreret druk, og det var, som om der var noget, som skulle indhentes efter corona.«

Det var først efter den tragiske weekend i februar, hvor 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt og senere blev fundet dræbt, og 21-årige Oliver mistede livet i en ulykke, at man blev enige om at åbne stedet. Begge havde været i byen i Jomfru Ane Gade den weekend.

Martin Bossen fortæller, at man i februar i år havde 200-300 unge inde hver weekend. Nu har man 200. På en aften.

»Det er alt fra folk, der har brug for at snakke, for at få luft, for at være i et trygt miljø. Men der kommer også dem, der er for berusede, har fået læsioner eller brud, fordi de faldet ned fra borde eksempelvis. Og så kommer der også dem, som skal oplade telefoner eller venter på at blive hentet af far eller mor. Forleden havde vi en, som var her i seks timer.«

Og står det til Martin Bossen – ud fra antal unge, der kommer, samt folks tilbagemeldinger – er stedet kommet for at blive.

Tre sengepladser i Safe House. Foto: Sebastian Døssing. Vis mere Tre sengepladser i Safe House. Foto: Sebastian Døssing.

»Det eneste, vi kunne gøre sidste år, var at ringe efter en ambulance. Nu får vi dem herned, behandler og vurderer, hvad der skal ske.«

»Det er også blevet mere legitimt at komme her. Til at starte med var det lidt blandet at komme her, fik vi at vide. Men det er blevet anderledes og langt mere accepteret at sige: 'Jeg blev sgu for fuld, jeg endte på Safe House'. Det gør det også nemmere for dørmænd, at de kan sende dem herover.«

Hvad tænker du om, at der kommer så mange?

»Vi havde ikke regnet med, at vi skulle være så mange på arbejde her. Behovet er bare større, end vi troede.«

»Men som sagt, så har drukkulturen ændret sig. Den er intensiveret. Og det er foruroligende, hvor fulde folk bliver. Der er nogle, som er meget længere ude end en tur i hegnet,« siger Martin Bossen, som mener, at det faktum blot er med til at understøtte deres arbejde og tilstedeværelse i Jomfru Ane Gade.

Ifølge Martin Bossen koster det omkring 60.000 kroner om måneden at drive stedet – godt og vel 700.000-800.000 kroner om året.