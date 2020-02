700 kvadratmeter, en pool og palmer.

Det lyder som lidt af en boligdrøm, men for svenske prinsesse Madeleine og hendes mand Chris O’Neill endte deres tidligere luksuriøse Florida-hus med førnævnte langt fra som de perfekte rammer.

Parret oplevede nemlig, at fremmede brød ind i deres bolig, og de valgte derfor at fraflytte ejendommen i Miami, som de havde lejet sig inde i, skriver det mediet Svensk Dam.

Fra hoffets side bekræfter man, at det er en episode, som er årsag til flytningen, men derudover er det ikke mange oplysninger, man giver.

Her ses prinsesse Madeleine med sine børn prinsesse Adrienne, prinsesse Leonore, hendes mand Christopher O'Neill og prins Nicolas. Foto: Henrik Montgomery/TT

Den 'episode' fandt sted tilbage i efteråret sidste år, oplyses det.

Det var tilbage i august 2018, at det blev offentliggjort, at den svenske prinsesse og hendes familie havde tænkt sig at flytte til USA.

Inden de flyttede, boede de ellers i London, men de valgte altså at flytte til prinsessens mands barndomsland.

»De har boet der før, og Chris voksede desuden op i Florida. Det er et godt tidspunkt for familien at flytte nu, hvor børnene er i førskolealderen,« sagde det svenske kongehus' informationschef, Margaretha Thorgren.

Foruden deres nye base i Florida, så har parret også stadig et hus i Stockholm i Sverige.

Prinsessen passer sit arbejde i 'World Childhood Foundation', hvilket hun har bedre mulighed for i USA, lød forklaringen dengang.

Nu er parret, der har tre børn sammen, altså flyttet endnu engang.

Ifølge det svenske medie, fordi prinsesse Madeleine ikke følte sig tilpas, efter at der havde været indbrud. Det er ikke oplyst, hvor meget, hvis noget, at parret har mistet ved indbruddet.