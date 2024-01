Når en præsident står på talerstolen, har de fleste mennesker deres opmærksomhed rettet direkte mod vedkommende.

Mens andre vælger at sove.

I en video, som VG først delte, sidder den svenske kronprinsesse Victoria og kæmper for at holde sine øjne åbne, mens præsident Volodymyr Zelenskyj står på talerstolen.

Præsident Zelenskyj var hovedtaler ved det svenske Folk og Forsvars Landskonference for at tale om Europas fremtid.

»Ukraines kamp for fred, frihed og demokrati påvirker Sveriges og Europas fremtid og danner grundlag for diskussionerne på dette års landsmøde. Vi er derfor beærede over, at præsident Volodymyr Zelenskyj vil deltage som hovedtaler og dermed direkte fremhæve denne forbindelse,« siger Maud Holma von Heijne, generalsekretær for Folk og Forsvar, på deres hjemmeside.

Men det var altså ikke nok til at holde kronprinsesse Victoria ved ilden.