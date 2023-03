Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom det kan virke paradoksalt, at Danmark får fløjet en hel delegation til Indien for at præke bæredygtighed, så er Indien-ekspert ikke i tvivl.

Kronprinsparrets besøg i Indien gør en forskel.

»Mange husstande har ikke adgang til elektricitet, så i de fattigste husstande laver man mad på små brændeovne inde i huset,« fortæller Neil Webster, Indien-ekspert ved Dansk Institut for Internationale Studier.

»Det betyder, at især kvinder får luftvejsinfektioner, og at utrolig mange millioner dør af lungesygdomme. Så hvis Danmark kan være med til at løse nogle af de problemer, vil det betyde meget for samarbejdet mellem Danmark og Indien.«

De seneste fire dage har kronprinsparret stået i spidsen for et erhvervsfremstød, der skal sætte fokus på grøn udvikling i Indien, der ifølge Neil Webster har store problemer med luft- og vandforurening som følge af blandt andet biltrafik, provokerede markbrande og kulkraftværker.

Foruden kronprinsparret, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) og en stor delegation af repræsentanter fra danske virksomheder, har kronprinsparret som vanlig medbragt et følge af medarbejdere.

Kronprinsesse Mary har blandt andet fået fløjet sin private frisør med til Indien, så de brune lokker er arrangeret perfekt på de officielle fotos fra rejsen.

Her poserer kronprinsparret med vicepræsident Jagdeep Dhankhar og hans hustru Sudesh Dhankhar. Foto: - Vis mere Her poserer kronprinsparret med vicepræsident Jagdeep Dhankhar og hans hustru Sudesh Dhankhar. Foto: -

Dette udstyrsstykke kan måske virke paradoksalt, når emnet for rejsen er klima og bæredygtighed, som i sidste ende forhåbentlig skal formindske den sociale ulighed.

Og Neil Webster er da heller ikke i tvivl om, at det vil kunne provokere nogen.

»Men man skal huske, at cirka ti procent af den indiske befolkning ejer næsten 80 procent af alle landets værdier, så inderne er vant til økonomisk ulighed. Det danske kronprinspar er vand ved siden af nogle af de ekstravagante ting, man ellers kan se,« siger Neil Webster.

»Tænk bare på, hvordan Indien fremstilles i Bollywood – der passer kronprinsparret godt ind. Jeg tror ikke, Mary skal være nervøs for, om nogen bliver sure over, at hun har medbragt en person til at passe på håret,« smiler han.

Kronprinsparret foran Taj Mahal i Agra. Foto: - Vis mere Kronprinsparret foran Taj Mahal i Agra. Foto: -

Til gengæld mener han, at kronprinsparrets tilstedeværelse faktisk gør en forskel i planen om, at danske løsninger skal bidrage til Indiens grønne omstilling.

Landets premierminister, Narendra Modi, er en kontroversiel skikkelse, der har som mission at gøre landet hindunationalistisk – hvilket mildt sagt ikke gør ham populær blandt landets cirka 200 millioner muslimer.

Modi er senest blevet kritiseret for at forværre menneskerettighederne for især muslimer, og han er derfor interesseret i at flytte fokus væk fra sin splittende politik, som kan få konflikten til at blusse op på ny.

»Så når kronprinsparret kommer på officielt besøg, tiltrækker de sig en opmærksomhed, som kan presse regeringen til at gøre noget ved miljøproblemerne,« siger Neil Webster.

Han kan være i tvivl om, hvorvidt den almindelige inder kan skelne mellem de forskellige europæiske kongehuse, men han er sikker på, at de vil være glade for, at et royalt par har taget sig tid til at tage til Indien, og at de har omfavnet landet ved blandt andet at få taget billeder ved Taj Mahal.

»Og så har den danske delegation gjort det rigtige ved ikke kun at besøge New Delhi. I Indien kan man ikke nøjes med at arbejde med centralregeringen. Man skal også ned til delstatsregeringerne, og derfor var turen til Chennai vigtig, for her bliver der også taget mange vigtige beslutninger.«