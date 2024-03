I Norge danner en af de kongelige residenser rammen om en kamp, som bliver kæmpet med kommunen.

Her har kommunen nemlig sprøjtet en masse beskidt sne ind i den kongelige slotspark, og det har nu affødt en reaktion.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Sneen er sort, indeholder salt og affald og er dermed til skade for beplantningen i parken, som er kulturarv med eksempelvis træer fra 1700-tallet.

Kong Harald 5. og dronning Sonja af Norge under ankomsten til Det Kongelige Teater før festforestillingen under fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København lørdag den 10. september 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix)

Derfor har slotsgartner Maria Kyhn sendt et brev til kommunen i slutningen af januar i håb om, at man vil ændre adfærd.

Fra kommunens side lyder det dog, at tilsprøjtningen af slotsparken er en afledt effekt af et nødvendigt onde.

»Trafiksikkerhed og fremkommelighed må altid prioriteres højest,« lyder det i et skriftligt svar, hvor man uddyber, at der er begrænset deponikapacitet til bortkørt sne.

På billeder, der var vedlagt slottets brev til kommunen, kan man se, de store mængder sort sne, som er blæst ind i parken.

Det er dog ikke kun i forbindelse med snerydning, at det kongelige slot har fået opmærksomhed. Slottet har også i en anden forbindelse været i vælten denne vinter.

Man har nemlig offentliggjort, hvor stor en elregning man forventer 2023 vil løbe op i . Den er forventet til at blive på 11 millioner norske kroner svarende til godt 7,25 millioner danske kroner.

Derfor har man også sat ind med en masse energibesparende tiltag, og man forventer at udføre endnu flere for at skære af den gigantiske elregning.