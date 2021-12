Mens danskerne langsomt vågnede fra deres corona-hi i foråret, sendte prins Joachim en sprængfarlig historie på gaden i Paris.

I et stort interview med det franske magasin Point de Vue sagde han, at han var 'utilfreds' med sin rolle i det danske kongehus.

»Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang. Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien,« sagde han til ugebladet.

Samtidig kaldte han den britiske prins Harry, der netop har givet et interview til Oprah Winfrey, for 'modig'.

Interviewet ramte Danmark som en bombe i maj og efterlod danskerne med flere spørgsmål end svar. Prins Joachim ønskede dog ikke at uddybe kritikken.

B.T. mødte efterfølgende prinsen i Paris, hvor han meddelte, at interviewet med Point De Vue var lavet, før Oprah lavede sit famøse interview med prins Harry og hertuginde Meghan. Underforstået: Prins Joachim er altså ikke ved at forlade det danske kongehus.

Prins Joachim blev i Frankrig, da prins Christian skulle konfirmeres i Fredensborg Slotskirke, og viste sig først for pressen, da prins Felix blev student i juni. Her ville han ikke svare på opfølgende spørgsmål om Point de Vue-interviewet.

Det ville han heller ikke, da han deltog i Copenhagen Historic Grand Prix i august, men til gengæld kunne prins Felix fortælle, at han havde haft kæresten Karen Bak med på kongefamiliens vinslot i Sydfrankrig, Chateau de Cayx. Dermed signalerede prinsen, at forholdet er ganske seriøst.

Prinsesse Marie og prins Joachim Foto: BERTRAND GUAY

Prins Felix fik en flot studentereksamen i juni, men hans fremtidsplaner holdt ikke. Efter blot en måned i militæret droppede han ud – præcis som hans storebror, prins Nikolai, tre år forinden. Beslutningen satte gang i en større debat om Kongehusets tilknytning til militæret.

Kort efter gik kronprins Frederik også ind i sagen.

»Hvad angår mine nevøer, det er jo deres udfordringer. Men for mig er der ikke nogen kæder, der er brudt her,« sagde Kronprinsen til B.T.

Prins Joachims popularitet styrtdykkede i Danmark i løbet af sommeren 2021. 24 procent af danskerne syntes dårligt eller meget dårligt om prinsen, viste en YouGov for B.T.

Prins Felix' studenterkørsel, Gammel Hellerup Gymnasium. Foto: Nils Meilvang

Anderledes godt så det ud for kronprinsparret. I løbet af sommeren 2022 vandt kronprins Frederik det royale trofæ i Danmark ved at være det mest populære medlem af Kongehuset. I en YouGov for B.T. sagde 78 procent af danskerne, at de synes 'godt eller meget godt' om Kronprinsen. På en anden plads kom kronprinsesse Mary, mens Dronningen måtte nøjes med en tredjeplads.

Det er mange grunde til, at Kronprinsens popularitet blev enorm. Det skete nemlig samtidig med, at Danmark gik i total EM-og genåbningsekstase, og kronprins Frederik var med hele vejen på tribunerne – ofte med både Mary og alle børnene. Han spillede også fodbold med Gulddreng og Stig Tøfting til en venskabskamp i København. Han medvirkede også i DR-succesen 'Nak og æd', og programmet blev set af knap en million danskere.

Her ses Kronprinsen sammen med de to værter, Nikolaj Kirk og Jørgen Skouboe. Foto: DR

Kronprinsen fik dog også kritik, da han kom i kontroversielt selskab med UEFA-boss Aleksander Ceferin til Danmarks EM-semifinale mod England. Ceferin var kommet i modvind, da han fik regnbueflaget fjernet fra stadion i München under slutningen, noget der går stik imod kronprinsparrets LGBT+-dagsorden.

Dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Christian deltog også i den historiske markering af 100-året for genforeningen med Sønderjylland. Regenten og de to efterfølgere kørte i hestevogn over den danske grænse. Det var dog meningen, at markeringen skulle have fundet sted i 2020 – men også det satte coronapandemien en stopper for.

Dronningen, Kronprinsen og prins Christian kører over den gamle grænse i karet, ved Frederikshøj. Foto: Henning Bagger