»Prins Felix har rygrad som en regnorm!«

»Hvor er de brødre dog slappe!«

Beskederne tikkede ind i min indbakke, da jeg netop havde udgivet historien om, at prins Felix har valgt at stoppe i militæret efter blot en måned i trøjen.

En afstemning på bt.dk viser i skrivende stund, at 55 procent synes, at det er okay, at prins Felix kaster håndklædet i ringen, men der er også hele 40 procent, der siger, at han 'burde blive og give det en chance'.

Prins Felix studenterkørsel Gammel Hellerup Gymnasium Foto: Nils Meilvang Vis mere Prins Felix studenterkørsel Gammel Hellerup Gymnasium Foto: Nils Meilvang

Historiker Michael Bregnsbo fra Syddansk Universitet siger, at det tidligere var en selvfølge, at man som mandligt medlem af kongefamilien gjorde militærkarriere, og at det dengang ingen rolle spillede, om man havde lyst eller ej.

Men nu er det bare sådan, at vi skriver år 2021. Tusindvis af unge danskere vælger hvert år forkert uddannelse – vi har endda et begreb for det. Vi kalder det et 'fjumreår'. Altså et år, hvor unge mennesker er tilladt at fejle, mens de finder ud af, hvad de skal med deres liv.

Det siger meget om os som nation. Vi er tolerante over for vores unge – og for os danskere er det vigtigt, at de omhyggeligt finder sin rette hylde. Jeg var selv en tur forbi lærerseminariet, inden jeg fandt ud af, at jeg skulle være journalist.

Tænk, hvis nogen havde stået og råbt, at jeg var en slapsvans med rygrad som en regnorm, fordi jeg begik en fejl. Skulle jeg så være lænket til lærerjobbet som konsekvens af andre menneskers holdning? Jeg fandt ud af, at lærergerningen ikke var min rette hylde efter cirka en måned, og året efter søgte jeg ind på Roskilde Universitet for at blive journalist.

Det er jeg temmelig glad for i dag.

Er det i orden, at prins Felix nu stopper i militæret efter en måned?

I gamle dage var det sådan, at medlemmer af Kongehuset ikke havde frit valg til noget som helst i livet. Vi behøver bare at kigge på det britiske kongehus for at se, hvordan det er gået: Prins Charles indgik et slags tvangsægteskab med Diana, selvom han var dybt forelsket i Camilla. Det endte i en skandaløs skilsmisse, ingen vil glemme. Prinsesse Margaret måtte ikke få sit livs kærlighed, Peter Townsend, fordi han var fraskilt, og prinsesse Margaret endte bundulykkelig og alene.

Så galt er det heldigvis ikke gået herhjemme, og det handler dybest set om, at danskerne er meget mere frisindede. I Danmark bliver en royal skilsmisse accepteret, fordi vi lader Amalienborg følge med tiden. Derfor skal vi da også acceptere, når medlemmerne tager en forkert beslutning. Det er derfor, at vi bedre kan spejle os i Kongehuset. Medlemmerne er i øjenhøjde med danskerne – selvom de naturligvis lever en ganske anden tilværelse end de fleste danskere.

Jeg tror, det er derfor, at det danske kongehus er rasende populært.

Efter nyheden om prins Felix' exit fra militæret kom ud, sagde grevinde Alexandra, at hun er glad for, at hendes sønner trods alt tør udfordre sig selv, selvom alting ikke altid lykkes. Hvor er det dejligt, at grevinden altid står bag sine sønners beslutninger.

Prins Felix lod sig forleden kronrage af sin mor, grevinde Alexandra. Så han kunne blive helt klar til militæret. Foto: Nils Meilvang Vis mere Prins Felix lod sig forleden kronrage af sin mor, grevinde Alexandra. Så han kunne blive helt klar til militæret. Foto: Nils Meilvang

Så hvorfor i alverden skal vi nu begynde at fordømme prins Felix, fordi militæret ikke lige er hans kop the? Da den unge mand blev student ved Gammel Hellerup gymnasium, kom det faktisk frem, at han er familiens 'Kloge-Åge'. Prins Felix scorede et 12-tal i sin sidste eksamen, og dermed er fremtiden altså lys – også selvom han ikke lige passer ind i militæret.

Jeg vil også godt lige minde om, at prins Felix, prins Nikolai, prinsesse Isabella, prins Vincent, prinsesse Josephine, prins Henrik og prinsesse Athena alle selv skal forsørge sig selv. Det er kun prins Christian, der får apanage, og dermed skal vi også acceptere, at de royale børn frit må vælge deres fremtid.

Der vil helt sikkert være forventninger til dem. Men lad os lade dem fejle ligesom alle andre unge mennesker i Danmark. Det gør dem stærkere, friere og mere lykkelige.