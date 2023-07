Sådan har vi spurgt

Analyseinstitutet Yougov har på vegne af B.T. stillet følgende spørgsmål til 1051 repræsentativt udvalgte danskere:

29. maj i år blev Royal Run afviklet. 93.624 personer havde tilmeldt sig motionsløbet. Det kostede følgende at deltage: One mile (1,6 kilometer): 170 kroner. 5 kilometer: 270 kroner. 10 kilometer: 330 kroner. Med i prisen for deltagelsen fulgte en t-shirt og en medalje. I tilfælde af overskud bruges dette til at videreudvikle Royal Run, hvor hovedformålet er at få en endnu større del af befolkningen til at bevæge sig. Hvad synes du alt taget i betragtning om prisniveauet?

15 procent af de adspurgte svarer, at de mener, at det er 'alt for dyrt' at deltage i Royal Run.

25 procent svarer, at de mener, at det er 'lidt for dyrt'.

45 procent svarer 'hverken for dyrt eller for billigt'.

2 procent svarer 'lidt for billigt'.

1 procent svarer 'alt for billigt'.