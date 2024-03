Minister vil ikke deltage hos Copenhagen Pride, hvis de kræver, at partnere har bestemte holdninger til Gaza.

Det falder ikke i god jord hos ligestillingsminister Marie Bjerre (V), at Copenhagen Pride vurderer eventuelle samarbejdspartnere ud fra, hvordan de svarer på spørgsmål om konflikten mellem Israel og Gaza.

I et opslag på det sociale medie X, hvor hun deler et Berlingske-interview med Copenhagen Prides forperson, Lars Henriksen, kalder hun det "grotesk".

- Jeg kommer ikke til at være med (i Copenhagen Prides arrangementer, red.), hvis de kræver, at samarbejdspartnere har bestemte holdninger til konflikten i Gaza, uddyber Marie Bjerre til Ritzau.

- Lars Henriksen har været ude at sige, at det er gået galt med kommunikationen, og nu vil man evaluere den, siger hun videre med henvisning til interviewet til Berlingske.

- Men de har jo ikke sagt noget om, at de vil ændre kommunikationen. Og jeg synes da klart, at de skal redegøre for, hvad det er man vil have, at samarbejdspartnere skal komme med af svar.

Marie Bjerre mener, at det vil være bedst, hvis Copenhagen Pride helt dropper "at blande den her konflikt ind i priden".

- Jeg mener ikke, at det har noget med hinanden at gøre. Jeg mener også, at den her sammenblanding er med til at underminere kampen for frihed og forskellighed, siger hun.

I Copenhagen Prides oprindelige udmelding, som Berlingske beskrev 23. februar, stod der, at organisationen "står solidarisk med det palæstinensiske folk". Derfor vil eventuelle samarbejdspartneres "engagement, investeringer og tilstedeværelse i Gaza" danne grundlag for, om der skal indgås et partnerskab.

Men til Berlingske siger Lars Henriksen nu, at "vi står solidarisk med både det palæstinensiske folk og det israelske".

- Og med "folk" mener vi de civile. Vi støtter ikke regeringen i Palæstina. Vi støtter heller ikke den israelske regering. Men man kan jo diskutere, om vi har været gode nok til at sige det, siger han til avisen.

Videre lyder det fra Lars Henriksen, at det ikke er nyt, at organisationen stiller krav til partnere.

Copenhagen Pride er "mere end en folkefest". Det er en "demonstration for menneskerettigheder", lyder det til Berlingske.

Om Marie Bjerre fremover vil deltage hos Copenhagen Pride kommer nu til at afhænge af, hvad organisationen siger er tilfredsstillende svar fra eventuelle partnere.

