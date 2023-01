Lyt til artiklen

»Regeringen står til at tabe det hele.«

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator efter Megafon torsdag er udkommet med en ny måling.

Her står regeringen til kun at få 68 mandater mod de 89, som de havde, da de kort før jul dannede regering.

Rigtig slemt står det til for Socialdemokratiet, der i november fik 27,5 procent af stemmerne til nu at være nede på 21,7 procent. Det er svarende til en tilbagegang på 12 mandater.

Men for Venstre er det ifølge Joachim B. Olsen »katastrofalt«.

Partiet får kun 8,8 procent, hvilket er den laveste måling, Venstre nogensinde har fået.

Forklaringen på de dårlige målinger kan ifølge Joachim. B findes to steder: debatten om store bededag og at folk faktisk ikke bryder sig om en regering hen over midten.