Liberal Alliances partileder fik for år tilbage karantæne fra Herning Stadion efter at have forsvaret en kammerat, der var oppe at slås.

«Jeg har ikke levet mit liv efter, at jeg en dag skulle blive partileder,« siger han i dag om episoden.

Ekstra Bladet kan mandag fortælle om episoden, der fandt sted efter FC Midtjyllands sidste hjemmekamp i 2011.

Her havde midtjyderne spillet 2-2 mod Randers FC, da der opstod slagsmål mellem de to fangrupperinger.

Alex Vanopslagh erkender, at hun har vært involveret i fodboldvold. Kan du tilgive ham?

Og da en af Alex Vanopslaghs nære venner var ved at få tæsk, tog han den 'dårlige beslutning' at forsvare ham.

Politiet kontaktede efterfølgende Alex Vanopslagh og meddelte ham, at han fik en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og at han - nok så vigtigt for en inkarkeret fodboldfan - ikke længere var velkommen på stadion.

Alex Vanopslagh erkender også, at han ved en anden episode slog fra sig, da nogle Brøndby-fans for år tilbage uddelte øretæver på Don Quijote i Herning.

Han var 16-18 år, da bølgerne gik højt i det herningensiske fodboldmiljø. I dag er han 27.

På Facebook fortæller Alex Vanopslagh selv om sin fortid i et længere opslag.

'Jeg var helt sikkert også lidt rapkæftet og smart i attituden til tider. Som mange andre unge var jeg nok lidt en rodløs dreng, der ikke hvilede i sig selv – og derfor søgte efter både identitet og fællesskab. Det fandt jeg i fodbolden og fankulturen i mine teenageår. Det tog sig sikkert ikke altid lige charmerende ud,' erkender han i dag.

Senere fik han nogle andre, sundere interesser.

'Jeg er gået fra at være lidt en bøvet, småkikset drengerøv med hang til smådårligt selskab og til tider ukloge beslutninger til at være et andet sted i dag, hvor jeg i al ydmyghed synes, at jeg har lidt mere fod under tilværelsen,' skriver LA-partilederen.