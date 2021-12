Den tidligere brasilianske OL-atlet Ian Matos er død.

Det oplyser den brasilianske olympiske komité på Twitter.

'Det er med dyb sorg, at vi har modtaget den triste nyhed om, at den 32 år gamle OL-udspringer Ian Matos er død,' skriver de og fortsætter:

'Team Brasil takker dig for dit bidrag til udviklingen af sporten. Vores tanker går til familie og venner.'

Matos, der deltog i mændenes synkronspring fra tre meter ved OL i Rio i 2016, blev indlagt i starten af november, efter han havde opsøgt sin læge på grund af en infektion i halsen.

Infektionen havde senere spredt sig til maven og lungerne, og det var til sidst også den, der førte til hans alt for tidlige død.

Ian Matos trak også overskrifter, da han i 2014 sprang ud som homoseksuel og åbent fortalte om den diskriminering, han havde oplevet.

Han har samtidig tidligere udvist stor beundring for den britiske superstjerne og udspringer Tom Daley, efter han stod frem som biseksuel og senere homoseksuel i 2013. Det var således også Tom Daleys mod, der fik Matos til offentligt at springe ud et år senere.

Den brasilianske udspringer har tidligere fortalt, hvordan byrden ved at skjule sit virkelige jeg var blevet for stor.

Han var derfor også en vigtig stemme i Brasilien, når det kom til homoseksuelles rettigheder.

Ian Matos blev 32 år.