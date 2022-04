Grækenland er i sorg efter dødsfaldet af det 19-årige racertalent Costas Takidelli.

Han døde tidligt onsdag morgen, efter at han kørte ud over en bro i byen Nea Lonia, der er en forstad til den græske hovedstad, Athen.

Det melder flere udenlandske medier, heriblandt The Sun.

Costas Takidelli var med sine kun 19 år et stort talent i Grækenland og var allerede mester i dirt racing i hjemlandet.

Ifølge The Sun har flere nationale medier hævdet, at Takidelli sad bag rettet, da han mistede kontrollen over sin Ford Focus ST.

Bilen brød igennem et beskyttelsesrækværk på siden af broen og fløj ud over.

Herefter landede bilen med fronten forrest, og Takidelli døde på stedet.

Det rapporteres, at en 21-årig mand var medpassager i bilen.

Han overlevede mirakuløst det alvorlige styrt, men har fået alvorlige kvæstelser.

Efter nyheden om det tragiske dødsfald kom ud, har den græske motorsportsforening, ASMA, sendt en følelsesladet besked til det store talent, der kørte for holdet Yacar Sport.

'Gode løb på himlens spor,' skrev foreningen med henvisning til den rejse, Takidelli nu skal ud på.

'ASMA udtrykker sin dybeste medfølelse til hans familie. Lad ham være asfaltens sidste offer,' skriver foreningen ifølge The Sun.