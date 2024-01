Sangeren Christopher aflyser to koncerter i USA.

Det skriver han selv i en story på Instagram.

Det er koncerterne i Portland og Seattle, som ikke bliver til noget alligevel.

»Det knuser mit hjerte, at jeg er nødt til dele denne nyhed med jer,« skriver han og fortsætter:

»Jeg er ikke fysisk i stand til at gennemføre showet i aften, og det ville ikke være rigtigt at give jer en optræden i min nuværende tilstand.«

Han kommer ikke nærmere ind på, hvad det er, han fejler.

Kun, at det ikke er muligt for ham at gennemføre de to koncerter.

Han slutter opslaget med at undskylde over for alle de fans, der har købt billet:

»Det var ikke en nem beslutning, og jeg kan ikke udtrykke, hvor ondt det gør.«