Entertaineren Sigurd Barretts bil er blevet stjålet.

Det har efterladt ham i chok, for det var ikke en hvilken som helst bil. Lastbilen indeholder nemlig en hel teaterforestilling.

Sammen med sit band turnerer Sigurd Barrett for tiden med forestillingen ‘Sigurds sange om naturvidenskab – en teaterkoncert for hele familien’.

I går optrådte holdet for fuldt hus i ‘Trommen’ i Hørsholm, og efter koncerten kørte tourmanageren bilen til Brøndby, hvor han parkerede den på en offentlig parkeringsplads.

Sigurd Barrett foran den lastbil, der altså i nat blev stjålet fra en parkeringsplads i Brøndby. Privatfoto Vis mere Sigurd Barrett foran den lastbil, der altså i nat blev stjålet fra en parkeringsplads i Brøndby. Privatfoto

Søndag morgen ville Sigurd Barrett hente bilen igen og køre mod Herlev, hvor forestillingen i dag spiller klokken 15.

Det var ‘bare another day in the office’, indtil han stod på parkeringspladsen og opdagede, at bil og indhold var væk.

»Jeg er i chok over, at nogen kan finde på at stjæle en bil på den måde,« siger han.

Det er en katastrofe – for forestillingen, for Sigurd Barrett og for hans band.

»Der var udstyr for mange penge i den bil og vigtige ting – kostumer til vores forestilling og gamle guitarer – der har kæmpe værdi for os.«

Han vurderer, at der var værdier for i alt et sekscifret beløb i lastrummet og udlover ‘en god dusør’ til den, der bringer bil og indhold tilbage i god behold.

Tyveriet er meldt til politiet, men efterlader holdet bag teaterkoncerten i et dilemma.

»Lige nu er vi mest optaget af, om vi alligevel kan gennemføre forestillingen i dag,« siger han.

Men som altid i underholdningsbranchen, må showet fortsætte.

»Jeg er ked af det, skuffet og vred, men jeg lader mig ikke slå ud. Det er bare op på hesten igen med højt humør – så vi optræder som planlagt klokken 15 i Herlev,« lyder meldingen.

Bilen er meget let at genkende og knap så let at gemme, for den har et stort billede af Sigurd Barrett på siden.

Har du set bilen, kan du kontakte politiet eller B.T. på 1929@bt.dk.