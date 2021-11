Seks tilhørere tog omkring klokken 11.30 plads i det store retslokale i Retten i Aarhus. Nogle af dem var iført brun kjortel. Kort efter blev imamen ført ind.

Den imam, som flere vidner i sagen fortæller, pressede dem til at angive deres 30-årige ven som drabsmand. Truslerne lød ifølge flere vidner på, at de ville få et langt og ulykkeligt liv, hvis de ikke gjorde det.

»Til begravelsen siger jeg, at det at tie om et mord, det gør dig medskyldig i mord. Jeg forklarede, hvor vigtigt det var og appellerede til, at man kom ud med sandheden i dette liv,« lød forklaringen fra imamen, der var iført en lysebrun T-shirt og havde mørkt hår med tilhørende skæg, da han fredag vidende.

Han nægter, at han skulle have prøvet at påvirke de unge til at angive den 30-årige, som lige nu sidder tiltalt for drabet på en 21-årig mand fra Aarhus Vest.

Ifølge ham var hans rolle blot at sørge for, at de ville gå til politiet og fortælle, hvad de vidste, så den afdødes familie kunne få afklaring og fred.

Derfor mødtes han flere gange med de unge efter drabet på deres 21-årige ven, hvor han applerede til, at de skulle gå til politiet. Han var også med på politigården, da de 8. oktober sidste år angav deres 30-årige ven som drabsmand.

»Jeg har absolut ikke på noget tidspunkt fortalt eller påvirket de unge mennesker til at give falsk vidneforklaring til politiet. Jeg har ikke på noget tidspunkt givet dem navnet eller fortalt dem, hvad de skulle have oplevet. Det var deres egen forklaring, de afgav på politigården.«

»Det ville være helt absurd, hvis jeg skulle komme og fortælle de unge min helt egen konstruktive sandhed.«

»Vi ydede en indsats, så vi kunne få presset de unge mennesker til at hjælpe politiet« forklarede han i retten.

Et af vidne fortalte i sidste uge, at han mente, at imamen havde en konflikt med den 30-årige, og det efter hans opfattelse kunne være derfor, at han pressede ham til at angive den 30-årige, som han ligesom den 21-årige var venner med.

»Han kunne bare ikke lide ham.«

»Det kunne jeg høre på måden, han fik os til at putte ord i vores mund, som vi skulle sige anden gang på politistationen. Der var meget had i manden. Det var meget mærkeligt,« lød det fra vidnet.

Sagen kort Retssagen mod den 30-årige mand, som er tiltalt for at stå bag drabet på en 21-årig mand, som 25. september 2020 blev skuddræbt i området omkring Kappelvænget 6 i Aarhus Vest, begyndte 25. oktober.

Den 30-årige nægter sig skyldig

Samtidig er han tiltalt for at have slået en anden mand i hovedet med pistolens skæfte. Han erkender, at der har været håndgemæng mellem dem, men nægter, at han har brugt en pistol.

Det forhold har flere af vidnerne ligeledes tidligere forklaret fandt sted, men det trækker de nu også tilbage. Ifølge dem fandt denne episode slet ikke sted.

Det gør, at den drabstiltaltes forklaring er modstridende med, hvad vidnerne nu fortæller, da han erkender, at der var håndgemæng, som han var en del af.

Den 30-årige er desuden tiltalt for, sammen med to andre mænd og flere 'uidentificerede gerningsmænd' med tilknytning til Trillegårdsgruppen, 15 dage tidligere, at have været en del af et voldeligt overfald på en parkeringsplads ved Rydevænget. Det nægter han sig også skyldig i.

Anklagemyndigheden mener ikke, at der er sammenhæng mellem drabet på den 21-årige og episoden på parkeringspladsen.

Episoden ved Kappelvænget skete nemlig internt mellem medlemmer af Trillegårdsgruppen, mens episoden 15 dage tidligere udspillede sig mellem de to rivaliserende grupper Brabrandgruppen og Trillegårdsgruppen.

To mænd er allerede blevet idømt hhv. et år og to måneder og ti måneder for at være en del af overfaldet på parkeringspladsen, men de blev ikke dømt efter den strafskærpende bandeparagraf 81a, som gør, at straffen kan forhøjes med op til det dobbelte, da retten ikke mente, at overfaldet var egnet til at kunne starte en konflikt mellem grupperingerne.

Anklagemyndigheden er uenig i den vurdering og har derfor anket sagen til landsretten.

Det manede imamen dog også til jorden.

»Kender du den tiltalte,« spurgte specialanklager Dorthe Lysgaard under afhøringen af ham.

»Nej, jeg ser ham første gang for alvor ved grundlovsforhøret, hvor jeg var her sammen med faren. Det er først derfra, at jeg husker ansigtet,« sagde imamen og fortsatte:

»Jeg har ikke et motiv for at udpege en tilfældig person. En familie har allerede mistet et medlem, hvorfor skulle jeg medvirke til endnu en familie mistede deres.«

Imamen forklarede, at han var til aftenbøn tæt på gerningsstedet, da skuddene blev affyret, men at han ikke selv så, hvad der skete.

Ifølge ham blev han først blandet ind i sagen nogle dage efter, da nogle af vidnerne, som var gode venner med den dræbte, tog kontakt til ham for at høre, hvad de kunne gøre.

»Jeg har blot hjulpet med koordineringen. Jeg har aldrig fortalt dem, hvad de skulle sige om hændelsesforløbet, fordi jeg var ikke til stede,« lød det fra ham i retten.

Vidner har ligeledes antydet, at den afdødes far også var med til at pege på den 30-årige som gerningsmand og derigennem påvirkede dem til at afgive de vidneforklaringer, som de gjorde den 8. oktober 2020.

Ligesom imamen nægtede han dog fredag i Retten i Aarhus, at det skulle have været tilfældet.

»Det har jeg ikke. Det eneste jeg har bedt dem, det er, at de skal fortælle, hvem der er gerningsmanden og så fortælle det til politiet,« fortalte han på arabisk gennem sin tolk, da han fredag vidnede i sagen.

Der forventes at falde dom i sagen mod den 30-årige den 18. november.

B.T. Aarhus følger sagen.