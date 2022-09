Lyt til artiklen

Voldtægter af to teenagepiger samt vold og trusler mod to andre piger har nu sendt en 34-årig hashsælger fra Christiania bag tremmer i adskillige år.

Et enigt nævningeting ved Retten i Lyngby idømte mandag middag den 34-årige Ali Degirmencioglu den strenge frihedsstraf forvaring – altså indespærring på ubestemt tid.

Retten gav anklager Sophie Gade ret i, at den 34-årige mand er så farlig for sine omgivelser, at det er nødvendigt at spærre ham inde på ubestemt tid i Herstedvester Fængsel – tidligere kendt som Anstalten ved Herstedvester.

Det er Kriminalforsorgens psykiatriske specialinstitution for fængsels- og forvaringsdømte, og her har man mange års erfaring med sexforbryderes afsoning og behandling.

Den 34-årige var især tiltalt for voldtægter af to piger på henholdsvis 14 og 17 år, som havde været på besøg hos ham i en lånt lejlighed i Lyngby sidste sommer.

Her havde han også udsat to andre piger for trusler, frihedsberøvelse, hærværk og røveri.

Den 14-årige pige blev imod sin vilje holdt fanget i mandens lille lejlighed i Lyngby 22. juli sidste år fra klokken 03 om natten til kl. 21.

Her blev hun ifølge dommen voldtaget to gange, efter at gerningsmanden andet satte en kniv op til hendes hals, tog kraftige og langvarige halsgreb på hende og gav hende lussinger i ansigtet.

Han havde mødt pigen på Christiania, hvor han jævnligt solgte hash.

Manden har under sagen nægtet, at der var tale om voldtægt.

»Det er rigtig nok, at vi havde sex, men det var noget, som hun lagde op til og havde lyst til. Det er svært at beskrive,« forklarede han ved nævningesagens start.

Han lærte ifølge sin egen forklaring den 14-årige pige at kende, da hun en måneds tid tidligere selv havde taget kontakt til ham på Christiania, hvor han i flere år havde solgt hash. Og også kunne skaffe kokain til dem begge.

»Hun kom hver dag og begyndte at hænge ved, som det hedder. Hun sagde, at hun var 16 år. På et tidspunkt skrev hendes mor godt nok til mig på min telefon, at datteren kun var 14, men det fik jeg at vide var løgn. Og hun gad ikke tage hjem til sin mor, som hun hadede, så hun sov ved mig et par gange,« har den 34-årige videre forklaret.

Den 14-årige pige slog telefonisk alarm til Nordsjællands Politi om aftenen 22. juli kl. 21.29 for at anmelde, at hun var blevet voldtaget mere end én gang, mens hun blev holdt fanget i mandens lejlighed.

Senere anmeldte hun også, at hun tre dage efter politianmeldelsen på Christiania var blevet truet af den nu 34-årige mand.

Han havde blandt andet truet med at ville dræbe hendes hest, ligesom han ville »komme med sine 72 fætre og smadre hende og hendes familie«. Samtidig havde han lavet pistoltegn med hænderne og med hænderne vist, at han ville skære halsen over på hende.

Disse trusler erkendte han sig skyldig i ved nævningesagens start.

Også en af de andre kvinder blev ifølge tiltalen mod sin vilje holdt frihedsberøvet i hans lejlighed i tre timer midt om natten, mens hun blev udsat for forskellige former for vold.

Den 34-årige truede hende ifølge anklageskriftet med, at hun kun måtte få lov til at gå, hvis han »måtte kneppe hende«, eller hvis hun gik nøgen ud ad døren.

Få dage senere blev han anholdt og har siddet varetægtsfængslet siden.

Han ankede på stedet forvaringsdommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse.